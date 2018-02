Czechoslovak Group změnila majitele. Jaroslav Strnad skupinu převedl na syna

Zakladatel průmyslového a zbrojařského holdingu Czechoslovak Group Jaroslav Strnad se po 20 letech vzdal vlastnictví společnosti. Stoprocentní podíl převedl na svého syna Michala, který je již od roku 2015 generálním ředitelem skupiny. Czechoslovak Group ovládá například automobilky Tatra, Avia a další známé podniky.

„S hrdostí předávám výsledek dvaceti let tvrdé práce Michalovi. Jako ředitel holdingu dokázal, že CSG bude pod jeho vedením v dobrých rukou. Stejně jako tomu už bylo, je veškerá odpovědnost a s ní i řídící práce na něm. Krok, na kterém jsme se s Michalem dohodli, tedy převedení sto procent akcií holdingu na něj, je vyjádřením zásady, že kdo podnikání řídí, má za něj nést plnou odpovědnost, a to včetně odpovědnosti vlastnické,“ uvedl zakladatel CSG Jaroslav Strnad.

Podle vlastních slov hodlá i do budoucna pokračovat ve vyhledávání nových investičních a obchodních příležitostí strategické povahy. Nebude však již zasahovat do řízení holdingu a jeho společností.

„Klíčové hodnoty jsou pro holding stabilita a rozvoj kapacit, které v něm již jsou. Předávání vlastnické odpovědnosti z jedné generace naší rodiny na druhou nebude pro naše finanční či obchodní partnery znamenat žádnou zásadní změnu,“ dodává nový vlastník Czechoslovak Group Michal Strnad.

Michal Strnad v rodinných firmách pracuje už od patnácti let, kdy začínal jako brigádník ve skladu s výstrojním materiálem. Vedle toho již v osmnácti letech založil a řídil dvě společnosti, které jsou dodnes aktivní. Samostatně též investuje do start-upových projektů. Do práce v holdingu CSG se zapojil naplno od dvaceti let.

Holding CSG ani po generační změně vlastnictví v rámci podnikatelské rodiny Strnadů nevylučuje další investice zaměřené spíše na malé a střední podniky se zajímavým produktem a exportním potenciálem.

CSG je holding navazující na tradici československého průmyslu, který podporuje a dále rozvíjí aktivity tradičních českých a slovenských společností v oblasti civilní i obranné průmyslové produkce. Jeho portfolio zahrnuje výrobu a prodej strojírenských produktů pro automobilový, železniční a letecký průmysl či brzdových systémů pro kolejová vozidla, hodinářský průmysl, speciálních vozidel, terénních nákladních automobilů, zbraní a zbraňových systémů či munice.

Do holdingu patří i kopřivnická Tatra, v dubnu 2016 skupina koupila automobilku Avia. Podniky dohromady v roce 2017 zaměstnávaly více než osm tisíc osob a v roce 2016 vygenerovaly tržby v hodnotě 15,4 miliardy korun.