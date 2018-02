Strojvedoucí stárnou. V kabinách vlaků loni rekordně přibylo žen

Počet strojvůdců v České republice sice mírně stoupá, v budoucnu ale budou mít železniční dopravci zřejmě problém, kým lokomotivy obsadit. Podle nových údajů Drážního úřadu totiž řada strojvůdců dosáhla důchodového věku a brzy práci opustí.

„Pokud dopravci neseženou během několika málo let nový kvalifikovaný personál, mohou mít do budoucna problém s obsazením mašin. Při dnešní existenci tolika spojů je nebude mít zkrátka kdo odjezdit,“ varuje šéf Drážního úřadu Jiří Kolář.

Ke konci loňského roku evidoval úřad přes 9000 strojvedoucích. Zhruba každý sedmý je ale v důchodovém věku. Tři tisíce držitelů licence se navíc nacházejí mezi 51. a 60. rokem života. Věkový průměr v profesi je téměř 49 let. U Českých drah je to 47 let. Podle Koláře by odvětví prospělo, kdyby se strojvedoucím dalo vyučit na středních školách, což dnes není možné.

Příliš mnoho dopravců

Stárnutí strojvedoucích je problém i vzhledem k rostoucímu počtu dopravců. „Jsme malá země a máme abnormálně vysoký počet dopravců,“ řekl Kolář. Zatímco v roce 2013 v tuzemsku působilo 85 dopravců, loni už 104.

Řízení vlaků už není výhradně mužskou profesí, jako v minulosti. Licencí strojvedoucího se mohlo loni nově pochlubit i 11 žen, což je nejvíce v novodobé historii.

Dosud nikdy nepřekročil počet vydaných licencí ženám za rok desítku. Lokomotivu smí řídit už 41 žen. První novodobá průkopnice se objevila u Českých drah po dlouhé přestávce teprve v roce 2010. Předtím poslední ženy za řídicím pultíkem skončily v 80. letech; jejich nasazení bylo výsledkem budovatelských kampaní 50. let.