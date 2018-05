Jančura prodává Student Agency. Chce se soustředit jen na autobusy a vlaky

Známý brněnský podnikatel Radim Jančura údajně nabízí k prodeji svou společnost Student Agency, která prodává letenky a dovolené. Informaci jako první přinesly Hospodářské noviny. Jančura se chce soustředit pouze na autobusovou a vlakovou dopravu pod značkou RegioJet. Podle Student Agency však prodej není na pořadu dne.

Podle HN vyplývá záměr prodat Student Agency z dokumentu, který shrnuje nabídku pro možné investory, do kterého měly noviny možnost nahlédnout.

Student Agency však zvěsti, že by se schylovalo k jejímu prodeji, odmítla. „Informace, které jsou uvedeny v dnešních HN nemůžeme potvrdit. Prodej Student Agency nebo části jejích aktivit není něco, pro co bychom se rozhodli a bylo na pořadu dne,“ zaslal Deníku vyjádření mluvčí společnosti Aleš Ondrůj.

Připustil však, že tak úspěšná firma, jako je Student Agency, je pravidelně v hledáčku potencionálních investorů. „A nás zajímá a monitorujeme si, jaká by mohla být hodnota takové případné transakce,“ dodal.

Podle Ondrůje se Student Agency i nadále soustředí na vlastní rozvoj byznysu a jeho jednotlivých částí. Ať už se to týká letenek, jejichž prodeje letos rostou víc jak 15 procent tempem, studijních a pracovních pobytů nebo prodeje dovolených a zájezdů pod značkou DOVOLENA.cz.

Pokud by se obchod uskutečnil, mohl by podle Hospodářských novin investor zaplatit za Student Agency kolem jedné miliardy korun. Tyto prostředky by pak měl Radim Jančura použít na rozvoj vlakové a autobusové dopravy.

Jančura oznámil sjednocení autobusové a vlakové dopravy pod společnou značku RegioJet, se kterou vstoupil v roce 2011 na české železnice, v listopadu 2015. Od roku 2004 přitom jezdila jeho flotila žlutých autobusů pod značkou Student Agency.

„Sesterská značka RegioJet se těší rekordnímu přírůstku cestujících - žluté autobusy a vlaky ročně přepraví téměř 16 milionů zákazníků a RegioJet je dnes po FlixBusu de facto druhý největší nestátní dopravce na dálkových linkách v Evropě,“ uvedl Ondrůj.

Masivní investice do rozvoje RegioJetu by přesto pro Jančuru dávala smysl. Jeho žluté autobusy se musí od loňska bránit silné konkurenci právě v podobě německého dopravce FlixBus, který v srpnu 2017 začal jezdit i na českých vnitrostátních linkách a netají se svým cílem stát se jedničkou na trhu.

Pro žluté vlaky se zase příští rok otevře cesta pro vstup na další železniční trasy v České republice, protože vyprší desetiletá smlouva mezi státem a Českými drahami na zajištění dálkové dotované dopravy. RegioJet bude jedním ze zájemců, který se chce o tyto spoje ucházet. Zájem by však RegioJet měl i o provozování některých regionálních tras.