Do Vídně bude jezdit autobus od pondělí jednou denně. Spoj bude mít garantovaný přestup z vlaku RegioJetu z Prahy s odjezdem v 7:20 z Prahy, z Brna odjíždí v 10 hodin. Zpět odjíždí ve 13:15 z Vídně.

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE

RegioJet tento týden postupně obnovuje tři linky. V pondělí začal dvakrát týdně jezdit spoj z Prahy do Drážďan a Berlína, včera poprvé vyjel autobus do Amsterdamu a Londýna. V praxi tak má Česko spojení například i s Haagem, Eindhovenem, Frankfurtem, Norimberkem, Düsseldorfem nebo letištěm v Kolíně nad Rýnem.

Podle mluvčího RegioJetu Aleše Ondrůje je obsazenost různá. „Třeba do Londýna máme zítra vyprodány dva autobusy, do Berlína jezdí kolem 20 lidí každým směrem,“ dodal.

Větší zájem o cestování

Další rozšíření spojů a obnovení pravidelného mezinárodního vlakového spojení pak RegioJet plánuje s tím, jak se mají v červnu naplno otevřít hranice se zeměmi, jako je Rakousko nebo Slovensko. „Aby se jednalo o skutečné otevření hranic ve srovnání se stávajícím stavem a mezinárodní doprava mohla fungovat bez omezení, je zapotřebí, aby cesty do a z těchto zemí, kde je epidemiologická situace podobně příznivá jako v ČR, nebyly omezeny prokazováním testů bezinfekčnosti či jinými překážkami – a to včetně zrušení testů pro občany ČR po jejich návratu zpět,“ dodal Ondrůj.

Větší výběr mají postupně i zákazníci u vnitrostátních linek. „Zájem o cestování se výrazně zvyšuje s tím, jak se postupně vracejí děti do škol, lidé do zaměstnání a fungování dalších provozů se vrací do normálu. Například u vlakových spojů se počet cestujících za posledních 14 dnů zvýšil přibližně trojnásobně,“ řekl Ondrůj.

Přehled přidaných spojů ve vnitrostátní dopravě



Praha – Jihlava

pátek 14:00 z Prahy do Jihlavy, 16:00 z Prahy do Jihlavy

neděle 14:15 z Jihlavy do Prahy, 16:15 z Jihlavy do Prahy



Praha – Písek – České Budějovice

čtvrtek 16:00 z Prahy do Písku

pátek 16:00 z Prahy do Českých Budějovic

neděle 15:30 z Písku do Prahy, 15:40 z Českých Budějovic do Prahy



Praha – Karlovy Vary – Cheb

obnovení provozu až do Chebu. Zatím v pracovní dny v 5:00 z Chebu (6:00 z Karlových Varů) a v 16:30 z Prahy do Karlových Varů a nově také do Chebu.



pátek 14:30 z Prahy do Karlových Varů, 15:30 z Prahy do Karlových Varů

neděle 17:00 z Karlových Varů do Prahy, 18:00 z Karlových Varů do Prahy



Praha – Liberec

středy a čtvrtky 6:30 z Liberce, 16:30 z Prahy

pátek 16:30 z Prahy, 18:00 z Prahy

neděle 15:40 z Liberce, 17:40 z Liberce



Praha-Most/Chomutov

pátek 17:00 z Prahy přes Most do Chomutova

neděle 16:55 z Chomutova přes Most do Prahy