Armádě dodá munici pro tanky STV Group, stát zaplatí 250 milionů

Denní Recepční Nově otevřené luxusní kasíno Magic Planet Gold ve Vestci shání do svého mladého a příjemného kolektivu recepční na plný úvazek. Dvousměnný provoz, krátký - dlouhý týden, zaměstnanecké benefity, zajímavé odměny a vstřícnost - to vše máme pro Vás připraveno. Nástup je možný ihned. Pořád je také otevřených pár pozic pro barmanky/servírky a krupiéry. Tel.: 776 874 017, 604 317 745

Obchod - Brigáda na pokladně – Poděbrady100 Kč

Pro našeho významného klienta hledáme brigádníky na pozici pokladní: obsluha zákazníků , obsluha pokladny a platebních terminálů , práce na pokladně s hotovostí případná výpomoc s doplňováním zboží, či pultem lahůdek . Co od Vás očekáváme: min. 18 let , potravinářský průkaz (vydá obvodní lékař) , výpis TR (vydá Česká pošta), spolehlivost, příjemné a komunikativní vystupování , pracovitost . Co Vám nabízíme: mzda 100 Kč/hod. , zaškolení zkušeným pracovníkem , pohodovou brigádu , směny si plánujete podle svých časových možností přátelský přístup jak z naší strany, tak ze strany našeho klienta , zázemí úspěšné stabilní společnosti , dlouhodobou spolupráci.