Česku chybí „rok deště“, aby doplnilo zásoby. Šetřete doma, apelují experti

Po řadě suchých let to vzhledem k deštivému počasí z minulých týdnů vypadá, že letos bude vody dost. Odborníci ale varují, že jde o pouhé zdání. „Nadprůměrné je to jen oproti posledním pěti letům,“ uvedl Adam Vizina z Výzkumného ústavu vodohospodářského v Praze. „Bude trvat řadu měsíců, abychom se dostali do normálu,“ konstatoval.

Letos prší daleko častěji, než v předchozích letech. Ani to však podle expertů nestačí. | Foto: Deník/Fanta Michal

A vody podle něj chybí opravdu spousta. Aby jí bylo dost, muselo by jí napršet tolik, kolik jí v průměru z mraků spadne za celý jeden rok. Tolik jí totiž kvůli nedostatku dešťů v minulých pěti letech Česku chybí. Podle dat ministerstva zemědělství a meteorologů se zásoby spodních vod mezi roky 2010 a 2019 snížily o víc než polovinu z 1590 milionů krychlových metrů na 789 milionů. Obavy odborníků potvrzuje i webový portál Intersucho, jenž se mapováním sucha zabývá. „Půdní vlhkost bude většinou na obvyklých hodnotách, ale kvůli menšímu množství srážek se v některých oblastech bude rozvíjet počáteční sucho,“ píše se na tomto webu s tím, že se jedná asi o pětinu území Česka. Podle mapy jde zejména o pomezí Jihočeského kraje a Vysočiny, severní část Královéhradeckého kraje, ale i některých oblastí Karlovarského a Plzeňského kraje. Kilo paprik teď stojí i dvě stovky. Cena v létě klesne, tvrdí zelináři Přečíst článek › Vodu je proto potřeba využívat účelně. „Musíme si vážit každé kapky vody, kterou máme k dispozici,“ apeluje ředitel Českého svazu ochránců přírody Petr Stýblo. Velkou roli v šetření vodou podle něj mohou sehrát domácnosti. Peníze jim kupříkladu může ušetřit pořízení myčky, při jejímž využití spotřebuje devětkrát méně vody než při mytí postaru v ruce. Velké úspory „ukrývá“ i toaleta. Kupříkladu každé spláchnutí záchodu vodou z plné nádržky stojí asi korunu. Kdo si nechá namontovat nádrž, která umožní spláchnout také poloviční objem, ušetří padesátník. „Každý tohle může pochopit a spočítat si, kolik za měsíc ušetří,“ míní hydrolog Vizina. Podle Stýbla je cestou zásadní změna denních návyků. Třeba voda po sprchování podle něj může posloužit ještě také ke splachování toalet. Opětovné využití vody z koupelny nazývané „šedou vodou“ v poslední době získává na významu. „Když stavíte nový dům, měli byste mít dvojí oběh vody a přísně rozdělit pitnou vodu od užitkové,“ doporučil. Kolik peněz může „odkapat“ z domácnosti

(vypočteno z aktuální ceny vodného a stočného ve výši 101,59 koruny) slabě kapající kohoutek 894 korun za rok silně kapající kohoutek 2001 korun za rok slabě protékající WC 5587 až 37 080 korun za rok silně protékající WC 37 080 až 74 161 korun za rok Zdroj: Pražské vodovody a kanalizace