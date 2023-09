To jsou parametry zvažovaného železničního spojení na Jesenicko, které představili zástupci Olomouckého kraje a projekční firmy starostům z regionu.

„Snažili jsme se, aby to bylo jednoduché, zřetelné, dopravně čisté řešení. Spojení Šumperk – Jeseník jsme navrhli do třiceti minut a Olomouc – Jeseník máme jízdní dobu 55 minut. Pokud by se naše studie realizovala, v Jeseníku bychom byli o hodinu dříve než dnes,“ řekl zástupce firmy, která zpracovala územní studii.

Dokument se zabývá trasou ze Zábřehu přes Šumperk a Jeseník až na polské hranice. Ze Zábřehu až do Petrova nad Desnou by železnice neprošla zásadní proměnou vyjma zdvoukolejnění úseku mezi Zábřehem zastávkou a Šumperkem.

Údolím Desné by vedly dvě tratě

Od Petrova by vedle stávající trasy přes vesnice, kterou by využívaly zastávkové vlaky, byla vybudována pro dálkovou dopravu trať v nové stopě. Vedla by východně od osady Terezín a Velkých Losin. Na původní železnici by se napojovala ve Velkých Losinách u hřbitova.

Od ní by se znovu odpojila v Loučné nad Desnou. Nejprve by vedla tunelem za stávajícím nádražím; v tunelu by vznikla i nová zastávka Loučná. Poté by vedla po loukách nad vesnicí.

Sedmikilometrový tunel pod sedlem

Před kouteckým nádražím by nová trať přešla na druhou stranu údolí a do tunelu. Ten by ústil u dolní stanice lanovky areálu Kouty, kde by vzniklo nádraží. Následně by trať znovu překonala údolí a vjela do sedmikilometrového tunelu pod Červenohorským sedlem.

„Tunel je navržen jako dvoukolejný jednak z důvodu vzájemné zastupitelnosti kolejí v případě problému, jednak by každý z tubusů měl fungovat jako záchranná úniková cesta v případě problémů na druhé koleji,“ zmínili projektanti.