Super ročník. Prvním vínům pomohlo vedro

/INFOGRAFIKA/ Už jen hodiny zbývají do otevření Svatomartinského vína. První test ročníku 2018 už mají za sebou degustátoři, zatím jsou velmi spokojeni.

Sametově hebký Portugal, povidlově chutnající Svatovařinecké nebo po broskvích vonící Müllerka. Pokud patříte mezi fanoušky mladých svěžích vín, po roce opět přišel váš čas.

V neděli 11. 11. v 11 hodin a 11 minut čeští a moravští vinaři otevřou první lahve Svatomartinského vína 2018. Proti předchozím ročníkům se letos projevilo počasí. Teplé jaro a letní vedra uspíšily sklizeň révy o dva až tři týdny. Hrozny reálně začaly mizet z vinohradů v polovině srpna.

Čas navíc

Svatomartinská vína o něco déle zrála na lahvi, což má pozitivní vliv hlavně na červené. „Lidé se mohou těšit na vyzrálejší vína, která však neztrácejí svou typickou svěžest. Chuť je příjemně ovocitá a u červených vín se můžeme těšit i na výraznější barvu,“ popisuje Jaroslav Machovec, ředitel Vinařského fondu.

Značku „Svatomartinské“ mohou používat jen vína, která prošla anonymní degustací odborné komise. V té letos uspělo 387 vín, o osm více než loni.

Celkem bude na trh dodáno 2,2 milionu lahví. A přestože by se Svatomartinská měla vypít ideálně do Velikonoc, většinou z pultů obchodů a vinoték zmizí do Vánoc. Poměr ceny (většinou kolem sto korun) a lákavé chuti dělá ze Svatomartinských vín prodejní trhák.

Dobrá sklizeň, těžká práce

První vína ročníku 2018 však pro vinaře znamenají i ohlédnutí za sklizní, která byla letos doslova žhavá.

Na jižní Moravě v létě napočítali 35 dní, kdy teplota překročila 30 °C. Střídavě tak vinaři bojovali s nedostatkem kyselin a v závěru i proměnlivou úrovní cukrů. Každý proto musel ve sklepě předvést maximální um. „Většina vinařů sklizeň ukončila v posledním říjnovém týdnu, včetně pozdních odrůd. Někteří ještě čekají s hrozny určenými na ledová a slámová vína,“ shrnuje Ondřej Beránek, prezident Vinařské unie ČR.

Teplé počasí vinohradům prospívá, ale jen za předpokladu, že mají i dostatek vláhy. A ta chyběla. Výjimkou je třeba Znojemská podoblast, kde napadlo více než za celý rok 2016 či 2018. „Díky počasí se nám letos v podstatě vyhnuly nemoci révy. Na druhou stranu nás místy trápilo zasychání hroznů,“ říká Petr Chalupecký, ředitel znojemského Vinařství LAHOFER.

Celkově bude sklizeň v ČR mírně nadprůměrná. Proti loňsku cca o desetinu.