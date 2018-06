Sušárny na ovoce od českých výzkumníků zamíří do Zambie

Již několik let vyvíjejí výzkumníci z České zemědělské univerzity (ČZU) solární sušárny na zemědělské potraviny v rozvojových zemích. Postupně je vylepšují tak, aby byly co nejlevnější a vyhovovaly místním podmínkám. Nyní s nimi míří do Zambie, kde budou sloužit zejména pro ovoce. ČTK to řekl děkan Fakulty tropického zemědělství ČZU Jan Banout.

dnes 14:19 SDÍLEJ:

Česká zemědělská univerzita v Praze.Foto: ČTK/René Volfík

Výzkumníci podle Banouta doufají, že sušárny zlepší životní úroveň tamních nejchudších lidí. Drtivá většina zemědělské produkce v rozvojových zemích se suší přímo na volné ploše na slunci. Takový postup je ale závislý na počasí, navíc sušené plodiny okusují hospodářská zvířata a usedá na ně prach. Kvůli nedosušení se také často projevují plísně, které část produkce zničí. "Budeme-li schopni například zlepšit některé zemědělské postupy, včetně technologie zpracování potravin, což by za ideálních podmínek mělo mít vliv na zlepšení životní úrovně těch nejchudších a nejvíce postižených obyvatel, sníží se tím tlak na migraci," řekl. ČTĚTE TAKÉ: Více než polovinu dětí na světě ohrožují války, diskriminace nebo chudoba Vědci z ČZU vytvořili několik typů solárních sušáren - jednoduchých zařízení, kde se sluneční energie přeměňuje na tepelnou a plodiny se suší, a tedy i konzervují v chráněném prostředí. "Máme sušičky od velmi jednoduchých, které se dají konstruovat za desítky dolarů, až po sofistikovanější za tisíce dolarů," řekl Banout. V minulosti výzkumníci tato zařízení instalovali v Peru, Vietnamu, Kambodži a Etiopii. Nyní začínají pracovat v Zambii. Do každé země se podle Banouta hodí jiné sušárny, podle toho, jaká plodina se nejvíce pěstuje a jaké materiály jsou tam dostupné. "Nejčastěji se v nich suší ovoce a koření, ale dají se použít i na obiloviny, zeleninu nebo byliny," řekl. Ve Vietnamu například navrhli sušárny pro chilli papričky. Výzkumníci z ČZU si vždy nejprve vytvoří model nové sušárny a zkoumají, jak efektivní je sušení a jakých teplot jsou schopni v něm dosáhnout. Poté vymýšlejí, jak jeho konstrukci co nejvíce zlevnit, aniž by to zhoršilo efektivitu. Musejí počítat s tím, že zemědělci v rozvojových zemích nemají elektřinu ani plyn a jejich technické dovednosti jsou omezené. ČTĚTE TAKÉ: Studenti České zemědělské univerzity budou vyrábět vlastní sýry či uzeniny Ve výzkumu se věnují i novým konzervačním látkám a postupům. Na ovoce se nejčastěji používají siřičitany, které ale pro lidské zdraví nejsou nejvhodnější. Mohou podle děkana vyvolat alergii. Výzkumníci místo toho zkoušejí esenciální oleje s antibakteriálními účinky, které se na plodiny nanesou těsně přes sušením. Podle Banouta se ČZU zaměřuje na pomoc v těch zemích, které patří mezi priority ČR rozvojové spolupráci. "Pokud řešíme problémy, které se týkají rozvojového světa, tak dříve či později to bude mít pozitivní vliv na občany našeho státu," uvedl. Vývojem sušáren pro rozvojové země se ČZU věnuje více než deset let. V minulosti sušárny využil například český Provinční rekonstrukční tým, který působil v Afghánistánu. ČTĚTE TAKÉ: Africké děti budou mít pohodlnější cestu do školy. I díky Slavkovanům

Autor: ČTK