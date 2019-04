Velkou dávkou trpělivosti se musí obrnit řidiči na dálnici D8. Kromě aktuálních oprav ji v úseku od 83. kilometru až po státní hranici s Německem čeká další rekonstrukce, která začne v polovině května a potrvá až do poloviny srpna.

„Předmětem opravy je výměna krytu asfaltobetonové vozovky včetně lokální sanace podkladních vrstev,“ vysvětlil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký s tím, že silničáři se zaměří rovněž na mosty.

„U těch dojde k výměně obrusné vrstvy, k opravě a seřízení stávajících závěrů, včetně výměny poškozených částí,“ doplnil Studecký.

Více než sto milionů

Celkové náklady vyjdou na 103,4 milionu bez DPH. Stavební práce se dotknou také dálnice A17 na německé straně v délce čtyř kilometrů.

Silničáři avizovanou část D8 opraví etapovým způsobem za obousměrného režimu jízdy. Policisté jsou ve střehu a očekávají dlouhé kolony. Jak upřesňuje zástupce vedoucího dopravní policie Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje Martin Sochr, zejména v dálničních tunelech je pak i vyšší riziko vzniku dopravních nehod.

„S ohledem na předpokládané intenzity provozu související s prázdninovým provozem posílíme výkon služby v dané lokalitě odpovídajícím způsobem tak, aby byla pravděpodobnost vzniku mimořádné události snížena, a to i s ohledem na zároveň plánovanou uzavírku tunelových celků Panenská - Libouchec,“ popsal Sochr.

Policie řidičům doporučuje, aby sledovali aktuální dopravní značení a dopravní informace. Objízdné trasy dálnice D8 totiž nejsou v Ústeckém kraji přesně stanovené. „V případě nezbytného uzavření D8 v tomto úseku lze předpokládat významné dopravní komplikace s ohledem na charakter dostupných objízdných tras a intenzity zejména nákladní dopravy, která významně ztěžuje jejich propustnost v lokalitě Ústí nad Labem,“ řekl Sochr.

Podle něj je dobré, aby řidiči zvolili s předstihem vhodnou alternativní trasu. „Pro osobní dopravu například hraniční přechod Cínovec, pro nákladní dopravu hraniční přechod Rumburk,“ přiblížil Sochr. Kamiony vzhledem ke své nosnosti přes Cínovec ani přes Petrovice jezdit nesmí. V Německu se pak auta budou vracet do svého jízdního pruhu na 5. kilometru dálnice, kdy posledním možným sjezdem z dálnice bude EXIT 87 u Petrovic.

„Je dobře, že ŘSD a policie dopředu informují o možných komplikacích, přesto by řidiči měli být připraveni na případné dlouhé kolony,“ zmínil dopravní expert BESIPu Jan Pechout. Podle něj by šoféři měli na své cesty vyrážet s dostatečnou časovou rezervou.

„Když v zúžení třeba dojde k dopravní nehodě, může posádka auta zůstat na dálnici i několik hodin stát. V takových případech je důležité, aby měli auto dostatečně natankované a nezapomněli ani na zásobu pití a svačinu. Kdo bere léky, raději také s sebou. Pokud pojedou v noci, tak se hodí i nějaká deka,“ vzkázal Pechout.

Hlavně zachovat klid

Samotným řidičům pak radí zachovat chladnou hlavu. „Nebýt nervózní, nesnažit se předjíždět odstavným pruhem, nesnažit se cpát za každou cenu dopředu a předjíždět kamiony. Dostatečně bezpečná vzdálenost, střídmá jízda a využívání pravidel zipu, to všechno by se mělo dodržovat,“ vyjmenoval Pechout, jenž současně upozornil na hodně propírané téma záchranářské uličky. Právě na tu řidiči v době velkých oprav často zapomínají.

„Řada řidičů nedělá to, co by měla. Tedy tvořit záchranářskou uličku ještě dřív, než zastavím, protože pak už je pozdě, když vidím ve zpětném zrcátku, jak se hasiči nebo záchranka snaží marně dobojovat k dopravní nehodě,“ uvedl dopravní expert.

Pokud naopak auta stojí ještě na konci kolony, pasažéři by podle Pechouta měli vystoupit a stoupnout si za svodidla. Řidič si současně musí nasadit reflexní vestu. „Řada řidičů, hlavně kamioňáků, je unavených, má dlouhou reakční dobu a stává se, že do stojícího auta před sebou zezadu narazí. Často to v současnosti vidíme při střetech s technikou ŘSD,“ připomněl Pechout.

A opravdu. V půlce dubna na 70. kilometru ve směru na Prahu do vozíku s výstražnou světelnou šipkou narazil kamion. Jeho šofér se přiznal, že během řízení usnul. Nehoda se obešla bez zranění. „Řidiče prosíme, aby věnovali svou pozornost řízení, dodržovali v místě stavby stanovenou sníženou rychlost a dodržovali předepsané rozestupy,“ dodal Studecký.