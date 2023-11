Za tradiční svatomartinské menu si letos zájemci sáhnou hlouběji do kapsy. Důvodem je nejenom nedostatek hus na českém trhu, ale také jejich vyšší cena. Většina Deníkem oslovených restaurací připouští, že oproti loňskému roku bude sváteční menu až o desetinu dražší. Někde husy nahradí na tabuli kachny, případně husokachny.

Pokud se v příštím týdnu chystáte do restaurace na tradiční svatomartinské hody, musíte se připravit na to, že si za ně připlatíte. „Nebude to však tak masivní jako v loňském roce, kdy s cenou zahýbala inflace či energetická krize a husí menu se zdražilo až o dvacet procent. Letos bude zdražení v relaci od pěti do deseti procent,“ popsal člen představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Luboš Kastner.

Jeho slova potvrdili Deníku restauratéři napříč republikou. Například v restauraci Pivovarská brána v Hradci Králové si oproti loňskému menu lidé připlatí čtyřicet korun. „Ceny hus jdou stále nahoru a navíc je jich nedostatek. I proto jsme museli přijít se zdražením a letošní menu vyjde na 399 korun,“ uvedla provozní hradeckého podniku Marianna Řeháková.

Hlouběji do kapsy si sáhnou i hosté restaurace Panský dům v Chotěboři na Vysočině. „Podáváme menu o třech chodech, a pokud si ho klient objedná dopředu, stojí celé 485 korun. Jinak 599 korun. Cenu jsme oproti loňsku zvedli pouze o padesát korun, ačkoli náklady šly nahoru mnohem víc,“ informoval restauratér Pavel Halama.

Nezdraží však všichni. Například v teplické pivovarské restauraci Monopol nechávají husu na loňské ceně. „Stejně jako loni, i letos vyjde samotná husa na 599 korun a pětichodové menu na 990 korun,“ přiblížila majitelka Monopolu Gabriela Schönbauerová.



Produkce klesá

Podle Českomoravské drůbežářské unie se z tradičních svatomartinských hus stává luxusní zboží. Z jejích dat plyne, že letos bylo v České republice vykrmeno 125 tisíc těchto ptáků, což je zhruba o čtvrtinu méně než loni.

Velký vliv na to mají vysoké ceny krmných směsí. Potvrzují to i malochovatelé. „Ještě loni stál metrák pšenice, který mi na výkrm vydrží asi třicet dní, 350 korun. Letos je to 900 korun, a to už je dost,“ řekla Deníku chovatelka z východních Čech Jana Škrabalová.

Při přípravě svatomartinského menu může být méně nákladnou variantou kachna, kterých se v Česku vykrmí v průměru kolem pěti milionů kusů. Deníku to potvrdil nejen Luboš Kastner, ale i další restauratéři. „Opravdu se v poslední době setkáváme s tím, že lidé jdou spíše po ceně a někde se jako sváteční jídlo dává místo husy právě kachna, popřípadě husokachna,“ uvedl Kastner.

Například podnik Karlova 30 v centru Prahy nabízí kachnu s knedlíkem a zelím za 299 korun.

Zdroj: DeníkLevnější variantu svátečního menu letos nabízejí například v obci Zámrsk na Orlickoústecku. „Při našich tradičních hodech jsme vždy měli husy. Jejich cena je však velmi vysoká, a tak jsme letos vsadili na husokachny. Jsou levnější a i jejich příprava není tak energeticky náročná,“ osvětlila změnu svátečního menu starostka Zámrsku Zuzana Tvrzníková.