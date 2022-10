Kupříkladu šéf gastronomie v pražské Malostranské besedě Lukáš Tesárek se rozmýšlí, zda letos vůbec svatomartinskou husu v listopadu zařadí na jídelníček. Loni husy nakupoval za 90 korun bez DPH za kilogram, letos by ale na toto množství potřeboval 200 korun. „Při dnešních cenách nám to vychází včetně zelí, knedlíků, energií, nájmu a práce personálu už na 690 korun za čtvrtinu husy,“ posteskl si Tesárek.

Nemusí to tak být všude. Záleží na tom, kde konkrétně restauratéři maso kupují. „V restauracích se vždy jednalo spíše o mražené husy ze zahraničí nebo různé křížence hus a kachen,“ uvedla předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá. Zatímco takové maso loni stálo zhruba stokorunu za kilogram, to od českých chovatelů bylo už tehdy dvakrát dražší. Letos podraží zhruba o dalších 40 korun. „Toto zdražení alespoň částečně reflektuje navýšení cen krmných směsí a energií,“ podotkla Dlouhá.

Letos se navíc v důsledku ptačí chřipky výrazně snížila nabídka hus. Zatímco loni se v Česku vylíhlo přes 182 tisíc housat, letos jich bylo jen 139 tisíc. Tuzemská produkce ovšem domácí poptávku nedokáže uspokojit, vodní drůbež na zdejší trh se proto převážně dováží ze zahraničí. Další evropské země navíc ptačí chřipka postihla ještě více, proto se ve velkém musely vybíjet chovy. „To znamená, že se snížila nabídka této drůbeže i pro našeho spotřebitele,“ řekl agrární analytik Petr Havel.

Cena husího masa tedy roste jak vzhledem k nižší nabídce, tak i kvůli vyšším nákladům. Krmné směsi oproti loňskému roku podle Dlouhé podražily až o 80 procent, násobně jsou dražší rovněž energie. „Dosud se ani neprojevily zamýšlené kompenzace, tedy zastropování cen energie. To zatím ještě stále nenastalo a svatomartinské husy nemůžou čekat na to, až se něco takového stane,“ prohlásil Havel.

Chov hus se nevyplácí

Vzhledem k tomu, že s vodní drůbeží je hodně práce a náklady na její chov rostou, zemědělci o jejich chov ztrácejí zájem. „Mnozí říkají, že se jim to už ani nevyplatí,“ připomněl Havel. Plošně to však zatím naštěstí neplatí a tradice svatomartinské husy tak v příštích letech jistě neskončí. Zájemci je tak i do budoucna seženou například na farmě v Nestanicích na Strakonicku. Zatímco loni je tam kilogram masa stál 189 korun, letos je jen o desetikorunu dražší. „Snažíme se to udělat tak, aby si to lidi vůbec mohli dovolit koupit,“ popsala Deníku spolumajitelka farmy Marta Tůmová.

Navzdory mírně rostoucí ceně zůstává tedy na podzim zájem o drůbež z její farmy velký. „Objednávky nám stále přicházejí,“ pochvaluje si farmářka. Zůstávají jí jak staří zákazníci, kteří přicházejí již dlouhá desetiletí z dob, když začínali „doma na dvorku“, internet a sociální sítě zase oslovují mladou generaci.

S velkým návratem husího masa na české talíře ale odborníci nepočítají, a to nejen k vyšší ceně. Podle Havla totiž spotřebitelé často husí maso vzhledem k jeho tučnosti pokládají za nezdravé. Přitom je jejich tuk naopak zdravý. „Říká se o něm, že je to olivový olej živočišné výroby,“ připomněl analytik. Chovatelé se proto musí spoléhat právě na období svátku svatého Martina. „Celoročně se nevyplatí husy chovat, protože lidé nemají o maso této drůbeže zájem a chovatelé tak mají omezené možnosti odbytu,“ dodala drůbežářka Dlouhá.