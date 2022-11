Nižší poptávku hostů než loni eviduje sokolovská restaurace Steak Bar George, která připravuje svatomartinskou husu již 16. rokem. Letos poprvé podnik přistoupil k tomu, že lidé musí zaplatit rezervační poplatek 300 korun. „Je to hrozné, ale ta husa i to stehno jsou prostě drahé a v dnešní době si nemůžeme dovolit udělat nákup, a když se to neprodá, tak to skladovat,“ řekl ČTK provozovatel Jiří Vítek.