"Z celkem 355 hodnocených vín uspělo 328, tedy jen necelých osm procent z nich nedokázalo naplnit přísné kvalitativní podmínky pro udělení známky. To je historicky největší úspěšnost lákající na jedna z nejlepších svatomartinských vín od roku 2005, kdy Vinařský fond obnovenou tradici podporuje," uvedl ředitel fondu Jaroslav Machovec.

Po loňském ročníku, poznamenaném nejistotou prodeje, kdy vinaři dali na trh 1,75 milionu lahví svatomartinského vína, se má letošní počet vrátit k dobám před covidovou pandemií a množství 2,2 milionu lahví. Podle odhadů vinařského fondu je to ale minimum lahví na trhu, pravděpodobně jich bude ještě víc. "Pokud by vinaři využili právo prodávat všechna vína, která úspěšně prošla hodnocením, pod známkou Svatomartinské, dostalo by se na trh rekordních přibližně 2,8 milionu lahví," uvedl Machovec. Konkrétní čísla o prodejích budou známá až na konci roku.

Stejně jako v uplynulých letech bude nejvíc svatomartinských vín bílých, a to 155 druhů, růžových a klaretů bude 94 druhů a červených 79 druhů.

Výsledky z hodnocení podle hlavního sommeliéra Národního vinařského centra Marka Babisze naznačují mimořádně kvalitní ročník. "Bílá vína budou vynikat výraznou aromatikou a svěžestí, u růžových vín bude charakter velmi podobný jako u bílých vín, tedy výrazná ovocnost a svěžest a červená vína budou velmi hravá se svěží kyselinkou a ve vůni a chuti budou připomínat luční květy, višně, třešně, černý rybíz a švestková povidla," charakterizoval letošní svatomartinská Babisz.

Vzhledem k tomu, že letos připadá svátek svatého Martina na čtvrtek, nebude možné vína prodávat s předstihem, ale opravdu až 11. listopadu. Vinařský fond v minulosti vyšel prodejcům vstříc, když svátek vycházel na pondělí, vína mohli prodávat ještě před tímto datem, to letos ale neplatí. Většina martinských akcí je naplánovaná na víkend následující po svátku svatého Martina.

Značka Svatomartinské byla registrována v roce 1995 a od roku 2005 je jejím vlastníkem Vinařský fond, který ochrannou známku vinařům každoročně propůjčuje. Loni bylo na trhu 1,75 milionu lahví, 312 druhů vín ze 74 vinařství, v roce 2019 to bylo 366 vín od 97 výrobců a na trhu bylo 2,2 milionu lahví.