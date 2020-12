Obchodní řetězce se na nejvyšší pátý stupeň protiepidemického systému (PES) připravily. Menší obchodníci většinou nahradili od neděle zakázané zboží povoleným, velcí pak nepovolené zboží překryli igelitem nebo uzavřeli uličky mezi regály. ČTK to řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. Problémy se zákazníky nejsou, nechápou však, proč si můžou koupit pušku, ale ne dětem pastelky, dodal.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. | Foto: ČTK / ČTK

Prodávat v obchodech je ode dneška možné pouze základní potřeby. Ani v supermarketech si nemohou lidé koupit to, co neseženou v malých obchodech potravin - třeba elektroniku, hračky nebo oblečení. "Lidé to vládní rozhodnutí nechápou - nejde totiž logicky vysvětlit, proč si můžete koupit pušku, ale nesmíte dětem pořídit pastelky. Takže občas diskutují, ale většinou chápou, že obchody jsou jen obětí chybějící vládní strategie. Žádný větší problém jsme zatím neřešili," uvedl prezident.