Svaz průmyslu: V programu vlády chybí zavedení eura i zrušení nového mýta

Vláda hnutí ANO se ještě před žádostí o důvěru sešla se zástupci průmyslu a odborů ve formátu takzvané tripartity. Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP) schůzku přivítal a pochválil některé body vládního programového prohlášení. Řadu priorit, jako je například termín zavedení eura, by však podle něj měl kabinet ještě dopracovat.

„Některé body musí vláda ještě dopracovat a některé priority, jako například stanovení termínu přijetí eura, zcela chybí,“ shrnul postoj Svazu průmyslu jeho prezident Jaroslav Hanák. Představitelům průmyslu chybí například jasná vize digitalizace, která by měla firmám přinést snížení administrativní zátěže, energetické úspory či podpora aplikovaného výzkumu.

Česká republika by podle něj měla také výrazně zvýšit svou aktivitu v Evropské unii a mezinárodních institucích, kde dnes nejsou její zájmy dostatečně vidět. „V EU se totiž pravidla pro digitalizaci vytváří a ČR by v ní měla hrát dominantní roli,“ je přesvědčena viceprezidentka SP Milena Jabůrková. Dodala, že vláda by měla vymezit vztah mezi novým zmocněncem pro informační technologie a stávajícím koordinátorem digitální agendy.

V oblasti dopravy považuje SP za nutné zrušit rozšíření mýtného systému o dalších 900 km, o kterém rozhodla předchozí vláda. „Je totiž ekonomicky neefektivní a zvýší cenu přepravy,“ varoval Hanák.

Svaz představil Andrejovi Babišovi i vlastní návrhy. Patří mezi ně závazná pravidla pro růst minimální mzdy. „V oblasti důchodové reformy požadujeme, aby zaměstnanci pracující v nejnáročnějších profesích měli možnost odejít do důchodu dříve,“ upřesnil Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Vedle konstruktivní kritiky představitelé průmyslu nový kabinet také pochválili, například za to, že se přihlásil k rozvoji jaderné energetiky. Svaz vládu vyzval, aby tripartitu svolávala pravidelně, a přislíbil jí spolupráci v klíčových oblastech.