Světelské sklárny jsou na prodej. Po deseti letech

Co měsíc, to rekord. Tuzemské cestovní kanceláře si letos mohou spokojeně mnout ruce. Už na začátku kalendářního roku v lednu a únoru prodaly v předprodejích skoro 40 procent celoroční kapacity. A nejenom to. Potvrdil se trend z minulých let, kdy Češi častěji cestují i na krajích hlavní sezony, tedy v květnu a říjnu.