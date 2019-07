Co dělá z výčepního skutečného mistra svého řemesla? Kromě jiného vědomosti. Musí vědět, jak se pivo vaří i skladuje, jak se postarat o výčepní techniku i pivní sklenice tak, aby zákazník dostal nápoj v nejlepší kvalitě. Musí samozřejmě umět perfektně načepovat hladinku plzeňského ležáku, ale především musí práci dělat s láskou a vášní pro pivo i pro lidi. Proto se letos organizátor soutěže o nejlepšího výčepního plzeňského ležáku rozhodl vyhlásit i soutěž o výčepního nejsympatičtějšího.

V minulých dnech proběhla regionální kola, z nichž postoupilo pět výčepních do celostátního finále. Rozhodněte svým hlasem, kdo z nich se stane Nejsympatičtějším mistrem výčepním Pilsner Urquell 2019.

PTÁME SE FINALISTŮ:

1. Proč jste se stal výčepním?

2. Jaký máte nejzajímavější zážitek za výčepem?

3. Které osobnosti byste rád načepoval pivo? Proč?

4. Co vás baví kromě čepování?

MICHAL ŠPANĚL, 28 let, Ostrava

Výčepní z Originál Baseball Restaurant – Arrows. Michal se už jednou do finále soutěže dostal – v roce 2015. Výhru by slavil s přáteli, ideálně vypitím celého tanku plzeňského ležáku.

1. Abych mohl tu plzeňskou krásu nabízet i v Ostravě.

2. Když jsem začínal, při jednom baseballovém turnaji se mi nepodařilo pivo načepovat snad ani za dvacet minut. Zákazník se mě zeptal, zda by se tedy mohl zastavit po skončení turnaje.

3. Obsloužil jsem již mnoho sportovců i politiků. Mezi hosty mi chybí jen manželka, snad jednou přijde.

4. Turistika, klid na horách.

SIMON BALONEK, 33 let, Praha

Výčepní restaurace U Kruhu se do soutěže přihlásil už i v roce 2017, kdy se dostal do finále. Na oslavu by pozval štamgasty a kamarády.

1. Dostal jsem příležitost odložit kravatu a obléct koženou zástěru. Inu, láska k pivu!

2. Třeba když jsem na přátelském večírku obsluhoval kamarády v kostýmu rytíře.

3. Tátovi Zdeňkovi, který se bohužel otevření naší rodinné hospody nedožil.

4. Rád dělám produkci studentských filmů. Posledně šlo o titul „F30.1“ o tom, co by nás čekalo po apokalypse.

HANA ZAVADILOVÁ, 28 let, České Budějovice

Výčepní z Flek Baru. Soutěže se již zúčastnila, nicméně postoupila až letos po pěti letech sbírání zkušeností.

1. Čepování a vše, co se týká dobrého piva, mě baví.

2. Tanec polonahého štamgasta vedle pípy. Měla jsem zajímavý pohled zespoda.

3. Hokejistovi Tomášovi Vokounovi. Jsme hokejová rodina. Je pro nás ten nejlepší brankář.

4. Spartánský běh, tedy běh ve ztížených podmínkách ve vodě, v bahně…

MIROSLAV NEKOLNÝ, 46 let, Plzeň

Výčepní restaurace a šenku Lékárna. Do finále postoupil již dvakrát (2016, 2017). Přestože pivo čepuje od roku 1993, je pro něj každý den zážitkem. Vítězství by oslavil společně s finalisty a pak se všemi kamarády, štamgasty a manželkou.

1. Jako malý kluk jsem chodil taťkovi pro pivo, výčepní byl obrovský chlap a já ho obdivoval. A když jsem se pak na hotelové škole postavil poprvé za pípu, bylo jasno!

2. Míval jsem hosta, který když přebral, choval se podivně. WC hledal v kuchyni, místo sklenky použil popelník. Když jsem ho poslal domů, šel do opačného rohu výčepu a sháněl se po dveřích, hledajíc klíče.

3. Dle mého názoru je každý host osobnost.

4. Spolu s rodinou jezdím na hokej i na koncerty oblíbené skupiny UDG. A fandíme extraligovým nohejbalistům TJ Spartak Čelákovice.

SILVIE LÉLYOVÁ, 24 let, Hradec Králové

Výčepní v hospodě Na Hradě. Do soutěže se přihlásila poprvé. A oslava vítězství? Jedině s plzničkou v ruce.

1. Vždy jsem chtěla pracovat s lidmi.

2. Těším se z každého okamžiku.

3. Mezi hosty nerozlišuji.

4. Ráda cestuji.

Nejsympatičtější mistr výčepní



* Do středy 7. srpna do 12 hodin můžete hlasovat v ANKETĚ pod článkem a podpořit svého favorita nebo favoritku.



* Výčepní s nejvyšším počtem hlasů bude vyhlášen na finálovém večeru soutěže Pilsner Urquell Master Bartender 15. srpna v Plzni.

Zapojte se do soutěže

* Zapojte se s námi do soutěže a vyhrajte vstupenku pro dvě osoby na finále soutěže Pilsner Urquell Master Bartender plus dva kartony piva Pilsner Urquell! Stačí jen správně odpovědět na otázku:

Kdy byla uvařena první várka piva Pilsner Urquell?

A) V roce 1842

B) V roce 1942

* Odpovědi zasílejte do 3. srpna na e-mailovou adresu soutez@denik.cz.



* 99. správná odpověď vyhrává účast na finále soutěže, které proběhne 15. 8. v Plzni, zatímco 199. a 299. správná odpověď vyhrává karton plechovek piva Pilsner Urquell.