Spousta řidičů bere rok 2035 jako zásadní milník v automobilovém průmyslu. V Evropě totiž prodejci od jeho začátku budou kvůli zákazu prodeje aut se spalovacími motory nabízet už jen vozy s nulovými emisemi. Opatření Evropské unie ovšem nemusí znamenat úplný konec těchto aut. Jejich budoucnost podle některých odborníků představují syntetická paliva. Jsou kvalitnější než ta klasická, nevýhodu však představuje mnohonásobně vyšší cena a také emise amoniaku.

Lidé si díky syntetickým palivům možná i v budoucnu, navzdory omezení schválenému Evropskou unií, koupí auto se spalovacím motorem. Opatření, které je součástí balíčku Fit for 55 a klade si za cíl do roku 2050 nastolit v Evropě takzvanou uhlíkovou neutralitu, totiž spalovací motory jako takové od roku 2035 přímo nezakazuje. Jen požaduje, aby byly bezemisní.

„Kromě elektromobility a vodíku vidíme potenciál i ve vývoji syntetických paliv, které mohou hrát důležitou roli při snižování emisí dopravy. A mohou vdechnout druhý život mnoha dopravním prostředkům se spalovacími motory,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.

Elektřina není všechno

V případě nahrazení klasických paliv těmi syntetickými by dle expertů přišlo snížení emisí v dopravě prakticky hned, a to bez nutnosti budování nové infrastruktury jako například u elektromobilů.

Takzvaná e-paliva jsou uhlíkově neutrální. K jejich výrobě není nutná ropa - vznikají chemickou reakcí vodíku vzniklého elektrolýzou s velkým množstvím oxidu uhličitého. Ten se získává třeba z z komínů spaloven odpadu či tepelných elektráren vyrábějících elektřinu z fosilních paliv.

Novinka by tak mohla nejen ovlivnit výrobu aut, ale také vyřešit otázku, co s těmi stávajícími. „Jestliže se naplní nejvíce optimistický scénář, bude na českých silnicích jezdit za sedm let půl milionu elektromobilů. K tomu ale zhruba šest a půl milionu osobních nebo menších dodávkových vozů se spalovacím motorem. Pokud se tedy mají snížit emise v dopravě, musíme se zabývat i těmito vozy,“ poznamenal předseda Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček.

Výhod mají takzvaná e-paliva přitom víc. „Jsou vesměs kvalitnější než ta klasická, dají se totiž syntetizovat takzvaně na míru s vysokým oktanovým nebo cetanovým číslem a neobsahují ani stopy síry. Ta poškozuje například emisní systémy pro zneškodnění škodlivin,“ vysvětlil už dříve expert na zdokonalování spalování motorů z Fakulty strojní ČVÚT v Praze Jan Macek.

Už za pár let

Vývoj je v plném proudu. Například firma Porsche v závěru loňského roku otevřela závod v Chile, kde by se mělo zpočátku vyrábět až 130 tisíc litrů e-paliva ročně. Produkci pak chtějí postupně navýšit až na 550 milionů litrů za rok. Pro srovnání – podle odhadů se denně na celém světě spotřebuje až 100 milionů barelů ropy (jeden barel je 159 litrů - pozn. red.). Syntetická paliva zároveň vyvíjí i automobilky Kia či Hyundai.

A pozadu nechtějí zůstat ani rafinérie v České republice. „Do roku 2030 chceme provozovat jednotku s kapacitou 4 500 tun obnovitelného vodíku ročně, což představuje pohon například pro 30 tisíc automobilů, a zprovoznit až 28 vodíkových čerpacích stanic v Česku. K tomu zvažujeme do našeho portfolia do roku 2030 zavést syntetická paliva založená na kombinaci obnovitelného vodíku a zachyceného oxidu uhličitého,“ informoval mluvčí Orlen Unipetrol Lada Gadas.

Háček je v ceně

Nahrazení klasických pohonných hmot však stejně nebude snadné. I přesto, že se někde syntetická paliva vyrábí už dnes, komerční prodej je zatím mimo hru kvůli příliš vysoké ceně. Zatímco nyní lze na čerpacích stanicích koupit litr benzinu či nafty v průměru za 40 korun, v případě e-paliv by to bylo násobně více. Šoféři by za litr platili až dvě stě korun.

Problém jsou náklady na výrobu e-paliv. „Získávání oxidu uhličitého z atmosféry je opravdu velmi energeticky náročné. Pokud trváme na bezemisní dopravě, bude potřeba syntetizovat paliva s využitím jaderných zdrojů stálého výkonu v kombinaci s občasnými obnovitelnými zdroji energie,“ upozornil Macek.

V budoucnu by se cena syntetického paliva podle něj mohla výraznit snížit. „Při velkovýrobě ve sluncem ozářených částech světa jsou cenové výhledy optimistické, a to pod dvě eura za litr (necelých 50 korun - pozn. red.). Ke snížení cen paliv to samozřejmě nepovede, ale to je daň za naši snahu o dekarbonizaci,“ dodal odborník z ČVÚT.

Nebezpečný amoniak

Proti syntetickým palivům se zároveň bouří někteří ekologové. Podle testů francouzské výzkumné organizace IFP Energies Nouvelles syntetický benzin při spalování produkuje ve srovnání s benzinem E10 (který obsahuje až deset procent biolihu, tedy obnovitelného paliva) téměř třikrát více oxidu uhelnatého. K tomu automobil poháněný e-palivem vypouštěl při testech až dvakrát více amoniaku. Ten se může ve vzduchu slučovat s dalšími sloučeninami a vytvářet nebezpečné látky, způsobující třeba astma, srdeční problémy či rakovinu.

„Dokud bude palivo spalováno v motorech, bude v našich městech přetrvávat toxický vzduch. Zákonodárci, kteří v emisních cílech nechávají mezery pro e-paliva, odsuzují veřejnost k dalším desetiletím znečištění ovzduší, kterému lze předejít,“ tvrdí vrchní ředitelka pro vozidla a e-mobilitu v organizaci Transport & Environment Julia Poliscanova. Podle organizace existují obavy, že kvůli povolení syntetických paliv automobilky sníží investice do elektromobility, a tím se oddálí dekarbonizace dopravy.