T-Mobile buduje vysokorychlostní internet. Připojí až milion domácností

Mobilní operátor T-Mobile chce tento rok investovat 20 až 30 milionů eur (500 - 800 milionů korun) do vysokorychlostního internetu. Jeho plánem je vybudovat optickou síť především v malých městech. Hotova by měla být během příštích pěti let. Během této doby firma hodlá investovat dalších 600 milionů eur (15 miliard korun). Novou službu by podle plánu měl využívat až milion zákazníků.

včera 16:38 SDÍLEJ:

Plán firmy je součástí strategie nových služeb pro domácnosti, které využívají internet a internetovou televizi. Oznámili to dnes na setkání s novináři generální ředitel Milan Vašina a technický ředitel Branimir Marić. „Jelikož přípravné fáze a administrativa trvají až 14 měsíců, optická síť by měla být hotova během pěti let,“ řekl dnes Vašina. Podle firmy není v rámci Česka telekomunikační infrastruktura všude stejná, jelikož nebyla budována plošně. Zaměřit se chce hlavně na oblasti, kde je pouze wifi-připojení a kde nebude těžké zavést optické kabely lidem až do bytů. ČTĚTE TAKÉ: Co s třemi biliony devizových rezerv? Přes polovinu chce ČNB investovat Oproti konkurenčním firmám v regionech, z nichž některé poskytují pouze internet, bude zákazníkům nabízet celý balík služeb – telefon, televizi a internet. V současné době má T-mobile na optice zatím připojeno několik tisíc zákazníků. Každý zákazník by tak mohl surfovat rychlostí až 1Gbit/s. Využívat chce technologii G-PON, kterou v Evropě používá Deutsche Telekom, jehož je T-Mobile součástí. Síť má být pasivní, což urychlí její budování. ČTĚTE TAKÉ: T-Mobile loni v Česku vydělal 11 miliard korun

Autor: Pavel Kopecký