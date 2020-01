Je zvýšení daně na cigarety úspěšným způsobem, jak proti kouření mohou úřady bojovat?

Určitě ano. Zejména je významné pro prevenci, protože závislí kuřáci si už nějakým způsobem tabák opatří, ale největší význam to má pro ty, kteří ještě závislí nejsou, tedy pro děti. Nejlepší by bylo, kdyby byla daní dána vysoká cena cigaret, což u nás zdaleka není. Zdražení je sice správné, ale mělo by být systematické a pravidelné, kontinuální v souvislosti s inflací.

Cigarety u nás jsou levné? Vždyť si kuřáci na jejich zdražování stále stěžují.

Když si vezmete průměrný plat a cenu cigaret dneska a před dvaceti lety, tak si za to koupíte zhruba dvojnásobné množství krabiček. Reálná cena cigaret je teď zhruba poloviční, než byla před těmi 20 lety.

Jaká by tedy podle vás měla být správná cena krabičky, aby lidé méně kouřili?

Aby byla krabička cigaret dostupná stejně, jako to bylo před 20, 25 lety, tak by její cena musela být někde kolem dvou set korun. Další opatření, která doporučuje Světová zdravotnická organizace, je, aby se cigarety prodávaly jenom po velkých baleních. Třeba po 40 kusech jako v Austrálii – tam kuřáky toto množství cigaret přijde v přepočtu na naši měnu asi na 900 korun.

Další omezení pro kuřáky bude od května znamenat zákaz prodeje mentolových cigaret. Co to pro ně bude znamenat?

Budou zřejmě muset přejít na něco jiného. Hlavně to ale bude mít opět dopad na děti, protože ty mají mentol rády a je pro ně atraktivní. Mentolové cigarety se přitom kouří intenzivněji než ty bez mentolu, takže člověk při tom vdechuje větší množství kouře, a to hlouběji a snáze. Mentol totiž dráždí chladové receptory v krku, a lidé proto mají pocit, že vdechují čistý a chladný vzduch, ačkoli pravý opak je pravdou. Takže je to určitě důležitý kamínek do mozaiky kontroly tabáku.

Co by ještě stát v boji proti cigaretám měl dělat?

Já bych to, co dělá, nenazývala bojem. Říká se tomu na mezinárodní úrovni kontrola tabáku. Například bychom mohli mít jediný zákon na kontrolu tabáku, protože legislativa týkající se cigaret je rozeseta v několika desítkách zákonů a vyhlášek. Vzorem by mohla být Rámcová úmluva o kontrole tabáku, která je jediným právně závazným dokumentem Světové zdravotnické organizace. To znamená, že byla ratifikována, souhlasila s ní Poslanecká sněmovna i Senát a v roce 2012 ji podepsal i prezident.

Čeho všeho se tato úmluva týká?

Na zhruba dvou desítkách bodů popisuje základní věci, které by se měly udělat: například jednotné balení cigaret, kde by všechny krabičky byly stejné. Stejným písmem a stejnou velikostí by měly být napsány i názvy značek cigaret.

Jak se pozná, že je omezení tabáku účinné?

Jednoduchou kontrolou, co je účinné, a co není, může být přístup výrobců cigaret. Když vidíte, že něco podporují, tak to asi moc účinné nebude. A naopak když proti něčemu bojují, tak si můžeme být jisti, že zrovna tohle je účinná prevence.

Co říkáte na nástup módních e-cigaret?

Samozřejmě je nejlepší dýchat čerstvý vzduch, nicméně musíme být realisty. V České republice jsou dva miliony kuřáků a zhruba 70 procent z nich by radši nekouřilo. Průměrný kuřák, který kouří celoživotně, mívá za sebou zhruba několik desítek pokusů přestat kouřit. Nicméně úspěšnost bývá velmi malá, bez pomoci jen asi tři až pět lidí ze sta vydrží nekouřit po celý rok. Je tu tedy celkem velká skupina lidí, kteří s kouřením nemohou nebo ani nechtějí přestat. A pro ně jistě znamená menší riziko, když nikotin, kvůli němuž se kouří, dostanou bez kouře, který obsahuje řádově tisíce chemikálií.

Jak si při snižování podílu kuřáků ve společnosti Česko ve srovnání s vyspělými zeměmi stojí?

Všude v rozvinutých zemích kouření stále klesá, ale u nás bohužel pořád kouří asi 30 procent lidí starších 15 let. Třeba v Anglii, Austrálii či USA je to naproti tomu jen asi 15 procent. Je to dané komplexem opatření, která tam zavedli, jako jsou vysoká cena, nabídka léčby, nekuřácké prostory, omezený prodej cigaret jenom v trafice. U nás se ale prodá většina cigaret dohromady s potravinami. Zato jinde není normální platit v obchodě rohlíky u pokladny obložené cigaretami. Třeba tohle je opatření, které nic nestojí. Účinná prevence totiž vůbec nepotřebuje peníze, ale jenom politickou vůli. V zemích, kde je vysoká míra korupce, je naopak nízká míra kontroly tabáku. Jako třeba u nás.