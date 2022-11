Nová povinnost vyplývá z evropské směrnice o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Má podobu tabulky, která obsahuje náklady na ujetí vzdálenosti sto kilometrů srovnatelnými osobními vozy v celkem pěti kategoriích za použití různých druhů paliva (viz vzor ).

Porovnání cen pohonných hmot v Kč na ujetých 100 kilometrů.Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchoduKonkrétně se porovnává nafta, benzin, LPG, CNG a elektřina. Spotřeba pohonných hmot se stanovuje podle nejprodávanějšího vozidla v dané kategorii za uplynulý půlrok.

Cena paliva vychází z celorepublikového průměru za stejné období. Tabulka je navíc volně ke stažení z webových stránek Ministerstva průmyslu a obchodu. Aktualizovat se ale často nebude. „Frekvence zveřejnění je dvakrát ročně, a to do 15. dubna a poté do 15. října běžného kalendářního roku,“ upřesňuje mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václav Loula.

Ze zveřejněné verze vyplývá, že v kategorii vozidel střední třídy, jejímž typickým představitelem je Škoda Octavia, činily náklady na ujetí sta kilometrů v letošním prvním pololetí od 215 korun u benzinu, minimálně 176 korun u nafty a u CNG nejméně 250 korun. Podle odborníků ovšem zveřejněné informace nejsou relevantní.

Data nejsou aktuální, varují petrolejáři

Zatímco ve druhém pololetí se průměrné ceny nafty podle společnosti CCS drží dlouhodobě nad hranicí 44 korun za litr, až do třetího únorového týdne to bylo naopak kolem tehdy běžných 36 korun za litr. „Tabulka je naprosto k ničemu, upozorňovali jsme na to několikrát. Data v ní obsažená se vztahují k prvnímu pololetí, kdy byla cenová situace na trhu s palivy a elektrickou energií zcela jiná, než je dnes,“ kritizuje předseda představenstva SČS - Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček.

Stejný problém je i u stlačeného zemního plynu. „Začátkem roku se průměrná cena kilogramu CNG blížila ke 40 korunám, aktuálně činí asi 62 korun. Na některých plničkách ale stojí CNG dokonce 139,90 koruny za kilogram, což je totéž, jako by stál litr benzínu 100 korun,“ popisuje Damir Durakovič, ředitel společnosti Axigon, která poskytuje firmám tankovací i CNG karty.

Durakovič považuje za problémové i samotné zveřejňování ceny CNG. To se totiž oproti jiným palivům neprodává na litry, ale kilogramy. Pro srovnání je podle něho lepší přepočet. „Praktičtější se zdá klasický přepočet ceny CNG z kilogramu na metr krychlový, což je z hlediska obsahu energie ekvivalent jednoho litru benzínu. Průměrná cena 62 korun za kilogram odpovídá asi 44 korun za metr krychlový CNG, které tak nyní vychází v průměru asi o 2 koruny dráž než litr benzínu,“ upozorňuje Durakovič.

Povinnost zveřejňovat informace týkající se nákladů na pohonné hmoty nemají všechny veřejné čerpací stanice. V prodejně je na viditelném místě musí mít pouze ty, které nabízejí obě běžná fosilní paliva, tedy naftu a benzín a dále jedno z alternativních paliv LPG, CNG či funkční dobíjecí stanici pro elektromobily. „Jedná se o menšinu. Z celkových více než třech tisíc veřejných čerpacích stanic jsou to nižší stovky,“ dodává Indráček.