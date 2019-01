V pátek 25. ledna 2019 proběhne třetí ročník akce Noc Hotelů, kterou pořádá Asociace hotelů a restaurací České republiky ve spolupráci s radnicemi. Hostům se v rámci doprovodného programu za zvýhodněnou cenu otevřenou i běžně nepřístupná místa. Místní si tak budou moci užít vlastní město coby turisté.

Noc Hotelů se letos chystá nejen v Praze, Brně, Olomouci, Karlových Varech, ale nově také v Ostravě a dalších regionech České republiky. Celkem se do akce zapojilo 145 hotelů, v nabídce bude 1770 pokojů.

Pro ubytované je rovněž připraven zajímavý program. Města účastníkům Noci hotelů nabídnou zvýhodněný vstup na Pražský hrad, do Národní galerie nebo na Staroměstskou radnici. V Brně se mohou návštěvníci těšit do Labyrintu, do Kostnice nebo do Mincmistrovského sklepa.

Poděkování v podobě symbolických cen

Hlavním smyslem akce je poděkovat místním obyvatelům za toleranci intenzivního cestovního ruchu v místě kde žijí, ale také informovat o tom, jak přispívá cestovní ruch ke zlepšení životního standardu v daných destinacích.

Rezervace prostřednictvím webu www.nochotelu.cz byly spuštěny na začátku prosince. Stejně jako v předchozích dvou letech byla většina ubytovacích kapacit vyprodána během několika hodin. Cena pokoje pro dvě osoby včetně snídaně zůstala rozdělena do třech cenových hladin 777, 999 a 1111 korun.