Tangenta i bulvár. Letiště v Hradci Králové čeká proměna

Hradecké letiště je součástí města takřka devadesát let. Poslední roky je však více než s letectvím spojováno s hudebními produkcemi či místem, kam si neukáznění řidiči jezdí pro svá odtažená auta. V minulosti také bývalý ministr vnitra Radek John zamítl vystavět zde hasičský polygon.

Hradec chce z letiště novou rozvojovou zónu spojenou s leteckým průmyslem.Foto: vizualizace: MMHK

Pro město i investory je to stále lukrativní plocha, kterou chce magistrát ještě více oživit. I proto zadal studii rozvoje letiště. Tu má „na svědomí“ tvůrce hradeckého Terminálu hromadné dopravy – architekt Patrik Kotas.

Do své vize „vetknul“ široký bulvár, spoustu zeleně, haly pro letecký průmysl a novou věž letového provozu čnící nad budoucí severní tangentou, která letiště protne. „Teď už zbývá jen jedna maličkost, tangentu postavit,“ uvedl architekt, jenž se ve svém letištním názvosloví s širokým bulvárem odkazuje na Josefa Gočára a jeho široké ulice v centru Hradce.

I když se prozatím jedná jen o studii, podle zástupců města právě tato vize „kopíruje“ zájem o výstavbu kolem budoucí severní tangenty, s jejíž stavbou se počítá v roce 2027.

Nově zpracovaná studie, která stanoví v lokalitě bývalého hradeckého letiště rámcová pravidla pro její další rozvoj, se však může zatím bez severní tangenty obejít.

„Je však z mnoha hledisek důležitá. A to hlavně s ohledem na nultou etapu, která nutně nenavazuje na severní tangentu, ale počítá s přípravou infrastruktury a koordinací se studií proveditelnosti,“ nechal se před nedávnem slyšet hlavní architekt města Petr Brůna.

Podle něj by tyto přípravné práce na bezletové části města mohly začít do několika let. „Jednáme s ŘSD, které v tuto chvíli projektuje studii severní tangenty,“ dodal architekt. .Současná studie stanovuje zásady urbanistického rozvoje a jeho směrů, stanovuje podmínky funkčního a prostorového uspořádání průmyslové zóny a navrhuje technickou a dopravní infrastrukturu území včetně přímé vazby na samotné letiště Hradec Králové.

„Město již tuto rozvojovou studii letiště projednalo na ministerstvu průmyslu a obchodu i s Agenturou CzechInvest, která dojednává pro Českou republiku tuzemské a zahraniční investice z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center a podporuje malé, střední a začínající inovativní podnikatele, podnikatelskou infrastrukturu a inovace,“ doplnil mluvčí města Petr Vinklář. Zkapacitnění by se měla v budoucnu dočkat i spojnice směrem do centra města, ulice Jana Černého, v úseku mezi letištěm a zástavbou města.