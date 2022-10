Aplikace od Seznamu Mapy.cz nově umožňuje nejen vyhledat čerpací stanice v okolí místa, kde se řidič nachází, ale rovněž zobrazí i cenu.

Peníze ale dokáže uspořit i jinak. Hlídá maximální povolenou rychlost. „Na překročení rychlosti upozorní aplikace nejdřív vizuálně, při výrazném překračování rychlosti i zvukově. Upozornění se dá samozřejmě vypnout. Nově přidáváme i místa, kde se měří,“ říká Petra Dvořáková ze Seznamu.

Jaká trasa je nejekologičtější?

Celosvětově populární Google Maps pro změnu vypustily do Evropy zcela jinou novinku. Při plánování trasy se uživatelům kromě nejrychlejší a nejkratší cesty může zobrazit i nejekologičtější. Pokud je shodná s jinou alternativou, přibude u ní ikona lístku.

„Umělá inteligence identifikuje všechny relevantní trasy z bodu A do bodu B, a vypočítá spotřebu paliva pro každou z nich na základě historických a reálných dopravních vzorců, sklonu a typu silnice a dalších údajů. Díky tomu dokáže ve zlomku sekundy najít nejúspornější a nejrychlejší trasu do cíle,“ říká mluvčí Googlu v České republice Iva Fialová.

Aby vše fungovalo, musí řidič v nastavení aplikace určit typ pohonu svého auta – tedy zda se jedná o benzinový, naftový, hybridní či elektrický. Důvod je prostý: zatímco dieselový motor je nejekologičtější po jízdách po dálnici, u elektromobilů je to naopak díky vysoké rekuperaci kopcovitý terén.

„Uživatelé uvidí přibližnou úsporu paliva a časové rozdíly. Sami si vyberou zvolí trasu. Řidiči, kteří o tuto nabídku nebudou mít zájem, mohou novinku v nastavení aplikace jednoduše vypnout,“ upozorňuje Fialová. Ekologické trasy fungují již delší dobu ve Spojených státech amerických a Kanadě.

Trochu jiné plánování cesty nabízí Portál nehod. Ten umožňuje řidičům naplánovat cestu a zobrazit riziková místa, která na ně mohou čekat. „Na interaktivní mapě si mohou řidiči dohledat úseky, které jsou nejrizikovější a kde nejčastěji dochází k dopravním nehodám,“ sděluje za společnost DataFriends, která portál provozuje, Jan Chalas.

Výhody aktuálních informací

Využívat moderní navigační technologie při cestách doporučují zkušení motoristé. Není to jen díky přesnému navedení do cíle, ale i díky aktuálním informacím z provozu.

„Pokud je někde nehoda, dokáží na to upozornit řidiče a navést alternativní trasou a vyhnout se problémovému úseku. Stejně tak dokáže vyhodnotit, zda má smysl objíždět nebo vyčkat v koloně. Důležité je však před delšími cestami mít vždy dostatek paliva v nádrži a v autě mít jídlo, pití a deku. Zkrátka počítat s možností uvíznutí v koloně,“ dodává mluvčí ÚAMK Igor Sirota.

Oblíbené autonavigace v chytrých telefonech (zdarma)

Google maps – Drtivá většina chytrých telefonů se systémem Android je již má předinstalované a „zafixované“ od výroby. Hlavní výhoda navigace je v její jednoduchosti, nechybí ani aktuální dopravní informace. Pokud v telefonu chybí, lze zdarma stáhnout z Obchodu Play.



Apple maps – V zařízeních se systémem iOS je již předinstalovaná. Pokud ne, lze ji zdarma stáhnout z App Store. Její velikou výhodou je zapamatování si poslední přesné polohy, kam navigovala. To se hodí zejména v případě, pokud řidiči zapomene, kde zaparkoval.



Waze – Aplikace je zdarma, lze ji stáhnout jak do zařízení s operačním systémem Android či s iOS. Její výhodou jsou upozornění v reálném čase. Řidiči či spolucestující mohou do map vkládat události jako kolony, nehody ale i policejní hlídky.



Mapy.cz – Aplikace od Seznamu dokáže nejen naplánovat pěší výlet, ale stejně tak dobře poslouží i jako autonavigace. K dispozici je řada vychytávek včetně zobrazení čerpacích stanic a cen pohonných hmot, ale také míst, kde se měří rychlost. Je zdarma a stáhnout ji lze z App Store či Obchodu Play.