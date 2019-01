Značka Tatra je ve světě nákladních automobilů stále pojmem. Tatra Trucks prošla po změně vlastníků úspěšnou restrukturalizací. Před firmou se nyní otevírají i největší světové trhy. Tomu pomohla také dotace EU do výzkumného a vývojového centra.

Modernizace z fondů EU. Automobilka Tatra zůstává ve svém oboru technologickou špičkou. I díky podpoře z fondů EU | Foto: Tatra Trucks

Úspěšnou restrukturalizací prošla po změně vlastnické struktury světoznámá kopřivnická automobilka. V roce 2013 ji převzala společnost Tatra Trucks, která zaměstnává téměř 1100 kmenových zaměstnanců. Dalších více než 600 pracuje v dceřiném podniku Tatra Metalurgie zaměřeném zejména na slévárenství a kovárenství. Osmdesát procent produkce automobilky je určeno k exportu.

Nosným výrobním programem jsou těžká nákladní off-road vozidla a automobily pro kombinovanou přepravu terén-silnice, takže není divu, že naši návštěvu v Kopřivnici jsme začali na továrním zkušebním polygonu, který je českým i evropským unikátem a který v loňském roce prošel modernizací.

Jednou z priorit společnosti je zlepšování a zefektivňování výroby a vývoje vozidel. „Loni jsme uvedli do provozu nové pracoviště sloužící k výrobě nosných rour podvozků Tatra. Znamenalo to návrat výroby této důležité části vozidel zpět do vlastních výrobních prostor,“ říká při prohlídce nového pracoviště Petr Hendrych, ředitel obchodu a marketingu společnosti Tatra Trucks. „Konstrukční a technologická unifikace přinesla především zjednodušení a sjednocení některých prvků nosné roury a nový technologický postup jejich výroby,“ dodává Petr Hendrych.

Díky dotaci z programu Podnikání a inovace se pořídily technologie, které umožní Tatře Trucks dále inovovat a zvyšovat kvalitu jejích vozidel.

„Tatra Trucks získala dotaci z programu Podnikání a inovace ve výši téměř 30 miliónů korun na zásadní modernizaci výzkumného a vývojového centra, ke které přidala srovnatelnou částku z vlastních zdrojů. Projekt byl zahájen v polovině roku 2015 a byl ukončen v září 2017,“ říká mluvčí Tatry Trucks Andrej Čírtek.

„Díky němu se pořídily technologie, které umožní Tatře dále inovovat a zvyšovat kvalitu jejích vozidel. Jedná se například o kontrolní, měřící a testovací zařízení pro dynamickou zkušebnu, vozidlovou zkušebnu a nový hardware i software pro úsek konstrukce. Tato dotace podstatně přispěla k udržení konkurenceschopnosti naší automobilky,“ dodává.

Společnost Tatra Trucks také získala na začátku minulého roku dotaci z evropských fondů na revitalizaci významné kulturní památky Slovenská strela. Celkové náklady projektu včetně výstavby depozitáře a uvedení motorového vlaku do pojízdného stavu jsou vyčísleny na 118 milionů korun, z čehož téměř 80 milionů tvoří dotace.

Zbylou částku poskytne společnost Tatra Trucks. Slovenská strela již opustila své dosavadní místo před Technickým muzeem Tatra v Kopřivnici. Po revitalizaci bude umístěna v novém depozitáři, který najde místo před novým muzeem automobilů Tatra.

Loni také začala naplno fungovat nová zkušebna náprav s novým elektronickým vybavením, díky které byly zavedeny nové technologie a způsoby testování a zkoušek.

Naše návštěva kopřivnické automobilky probíhá právě v době, kdy se jede Rallye Dakar 2019.

V rámci strategického sponzoringu sportovních aktivit prodloužila společnost Tatra Trucks spolupráci s roudnickou technologickou firmou Buggyra v rámci týmu Tatra Buggyra Racing na další dva roky. Pokračuje tak i spolupráce na vývoji dakarských soutěžních speciálů a doprovodných vozidel odvozených z modelové řady Tatra Phoenix. „Tato spolupráce je pro nás přínosná hned z několika hledisek. Během Dakaru je Tatra na očích snad všude v českých, ale i zahraničních mediích, ve spolupráci s Buggyrou pak testujeme komponenty, které bychom následně mohli využít i v sériově vyráběných vozech,“ uvádí mluvčí Čírtek.

Sto dvacet let tradice

Kopřivnická automobilka, známá pod značkou Tatra, se řadí mezi nejstarší automobilky světa a již více než 120 let výrazným způsobem ovlivňuje automobilový průmysl nejen v Česku, ale i zahraničí.

Nákladní vozidla této značky jsou založena především na tatrovácké koncepci automobilu, kterou se doposud nepodařilo nikomu úspěšně napodobit.

Petr Hendrych: Jsme tradiční národní značka, na kterou jsou Češi hrdí

Rok 2018 ve společnosti Tatra Trucks bilancujeme s ředitelem obchodu a marketingu Petrem Hendrychem. Tatra Trucks podle něj vystupuje z řady běžných dodavatelů techniky pro indickou armádu a navrací se na klíčové pozice, které měla na indickém trhu před lety.

Tatra Trucks podepsala smlouvu o licenční výrobě vozidel Tatra v Číně s firmou Che-pej Čchang-čeng Automotive Manufacturing Co.

V loňském roce se automobilka dočkala několika ocenění. Která to byla?

V rámci tradičního projektu Česká značka pořádaného agenturou CZECH TOP 100 ve spolupráci s výzkumnou agenturou Harmon Research jsme získali nejvyšší ocenění ve dvou kategoriích – Tradiční česká značka a Značka, na kterou jsou Češi nejvíce hrdí. O výsledcích ankety rozhodovala svým hlasováním široká veřejnost v rámci reprezentativního průzkumu. A připomínám, že v těchto anketách jsme uspěli už několikátý rok za sebou.

Mezi výrazné milníky patřily určitě i nové smlouvy se zahraničními partnery…

Zástupci naší společnosti podepsali smlouvu o licenční výrobě těžkých nákladních vozidel Tatra v Číně s firmou Che-pej Čchang-čeng Automotive Manufacturing Co., Ltd., dále bylo přijato strategické memorandum o porozumění s indickým výrobcem BEML a přítomni byli prezident Indie a České republiky. Memorandum znamená, že Tatra Trucks vystupuje z řady běžných dodavatelů techniky pro indickou armádu a navrací se na klíčové pozice, které měla na indickém trhu i ve vztahu k indické armádě před lety. V roce 2018 jsme rovněž dokončili s místními partnery nový montážní závod na výrobu vozidel Tatra v Saúdské Arábii.

Kromě novinek v oblasti těžkých nákladních vozů, speciáů pro hasiče atd. jste spustili i unikátní projekt Postav si svůj náklaďák. Můžete ho představit blíže?

Na projektu spolupracují společnost Tatra Trucks, Kraj Vysočina, Krajská správa a údržba silnic Vysočina (KSÚSV) a Střední průmyslová škola v Třebíči. Její studenti sestaví nákladní vůz Tatra Phoenix 4x4. Dokončený vůz najde své místo ve vozovém parku KSÚSV.

V plánech je i stavba nového Muzea Tatra, na které jdou prostředky z fondů EU…

Předpokládané náklady na výstavbu muzea jsou vyčísleny na 123 milionů korun, přičemž 85 procent bude financováno z evropských dotací, které získal Moravskoslezský kraj.