Na trhu taxislužeb to stále vře. Přepravní služba Taxify si stěžuje, že v krajských městech, kde působí, čelí její řidiči čím dál silnějšímu odporu ze strany místních úřadů, který sahá až k poškozování majetku a fyzickému napadání. Firma se proto rozhodla, že z Ostravy, Olomouce, Plzně a Českých Budějovic po půlročním působení odejde a zůstane jen v Praze.

Podle Taxify krajští úředníci její řidiče systematicky pokutují, zastrašují a k nátlaku používají i exekuční řízení. Taxikářská služba prezentovaná stejnojmennou aplikací se proto z regionů stáhne a svůj síť omezí na oblast hlavního města. Tam jí přitom činnost (zatím nepravomocně) zakázal soud.

„Nedovolíme, aby byli řidiči, kteří naši aplikaci využívají, opakovaně fyzicky a slovně napadáni,“ uvedl šéf Taxify pro Českou a Slovenskou republiku Roman Sysel. Podle něj bude odchod cenově výhodnější alternativy znamenat zakonzervování starých pořádků.

Zkostnatělá legislativa

„V posledních dnech byla například na Slovensku schválena legislativa, která zahrnuje moderní technologie, dereguluje trh osobní přepravy a umožňuje svobodný výběr služby spotřebiteli,“ poukázal na preferované řešení Sysel. Na Slovensku se prý služba s podobnými problémy nesetkala.

Nový slovenský zákon se inspiroval v Estonsku. To je také domovskou zemí Markuse Villiga, který coby devatenáctiletý student před pěti lety společnost Taxify založil. Síť se od té doby rozrostla do 28 zemí a 50 měst. Aplikaci Taxify si nainstalovalo půl milionu řidičů a 15 milionů zákazníků.

Podstatou aktuálního právního sporu je výklad toho, co vlastně Taxify je. Městský soud v Praze dospěl k názoru, že je to taxislužba. Řidiči, kteří s aplikací jezdí, by proto měli mít licenci a taxametr. Firma se proti rozsudku odvolala s tím, že pouze cestujícím a řidičům nabízí inovativní platformu. Pražský Městský soud má na stole i další kauzu, ve které je žalující stranou konkurenční společnost Liftago.