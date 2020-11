Z berlínského Tegelu dnes odpoledne po 60 letech komerčního provozu odletělo poslední letadlo s cestujícími, letiště na severozápadě německé metropole tak končí svůj provoz. Leteckou obsluhu Berlína plně přebírá nové letiště Willyho Brandta, které je v provozu od soboty minulého týdne. Berlínský starosta Michael Müller dnešek označil za historický okamžik plný emocí.

Letoun Airbus aerolinek Air France na berlínském letišti Tegel před odletem do Paříže, 8. listopadu 2020 | Foto: ČTK / ČTK

Poslední letadlo z Tegelu, které vypravila francouzská společnost Air France do Paříže, odstartovalo asi v 15:40, což bylo se 40minutovým zpožděním oproti plánovanému odletu. Výběr francouzských aerolinek byl symbolický, protože první linkový let na Tegel v tehdejší západní části rozděleného velkoměsta uskutečnila rovněž Air France, a to v lednu 1960.