Telefonní budky pomalu končí, převálcovaly je mobily

Čtvrteční útok v regionálních novinách Capital Gazette je nejtragičtějším dnem americké žurnalistiky za posledních několik let. Čtyři lidé zemřeli na místě a pátý po převozu do nemocnice. Jako podezřelý byl médii identifikován osmatřicetiletý Jarrod Ramos, který předtím dlouhé roky bojoval proti novinám před soudem i na Twitteru. A to poté, co v roce 2011 napsaly o jeho odsouzení za harašení.