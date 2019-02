Temelín čekají investice za 1,5 miliardy. Přinesou dvě dvouměsíční odstávky

ČEZ plánuje letos v jaderné elektrárně Temelín 180 investičních akcí za 1,5 miliardy korun. Chce elektrárnu modernizovat, i posilovat bezpečnost. Energetici je budou provádět hlavně při odstávkách: odstávka prvního bloku začne 1. března, druhý blok přeruší výrobu ve druhé polovině června. Obě odstávky by měly trvat dva měsíce. V elektrárně letos přibydou i nové zábrany a kamery. Novinářům to dnes řeklo vedení elektrárny. Od začátku provozu investoval ČEZ do modernizace Temelína 19 miliard.

Během odstávky druhého bloku zahájí energetici dvouletou rekonstrukci blokových výměníkových stanic. V nich se voda určená pro vytápění Týna nad Vltavou a elektrárny připravuje na správnou teplotu a množství. Stanice budou mít o 40 procent menší výkon. „Původní ohříváky byly dimenzovány na mnohem větší tepelný výkon, ke kterému jsme se nikdy nepřiblížili. Očekáváme i nižší spotřebu elektřiny,“ řekl ředitel elektrárny Jan Kruml. Mráz mu svědčí. Temelín podává rekordní výkon Přečíst článek › Za důležitou investici označil i opravu potrubí, které propojuje chladicí věže s oběma strojovnami. S průměrem 3,4 metru jde o jedny z největších potrubí v areálu. Rekonstruovat se bude během několika let v délce 300 metrů. Temelín posílí i systém fyzické ochrany. Přibudou nové kontrolní vstupy, mechanické zábrany i kamery. Vše má být hotovo do konce roku. Stovka nových zaměstnanců Elektrárna letos přijme téměř 100 zaměstnanců. Pětinu náborů tvoří dlouhodobě absolventi technických oborů středních a vysokých škol. V elektrárně pracuje 1271 zaměstnanců Skupiny ČEZ. Temelín je největším výrobcem elektřiny v ČR, jeho produkce kryje pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,66 terawatthodiny (TWh) elektřiny, byla to druhá nejvyšší výroba. Od začátku letošního roku vyrobil 2,26 TWh elektřiny. Temelín překonal rekord. Vyrobená elektřina by domácnostem stačila na rok Přečíst článek ›

Autor: ČTK