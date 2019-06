Temelín dnes odpojí druhý blok. Odstávka potrvá dva měsíce

Energetici dnes večer zahájí plánovanou odstávku druhého bloku jaderné elektrárny Temelín. Odstávka by měla trvat dva měsíce. Energetici při ní vymění část paliva, zkontrolují bezpečnostní systémy, plánují 59 investičních akcí. I s dodavateli se do odstávky zapojí asi 1000 lidí. ČTK to dnes řekl temelínský mluvčí Marek Sviták. Letos je to v Temelíně druhá plánovaná odstávka, na jaře energetici na dva měsíce odstavili první blok.

Druhý blok je nepřetržitě v provozu od 30. srpna 2018. Energetici ho odstaví večer, při třetinovém výkonu reaktoru. V plánu mají téměř 12 tisíc činností. "V této odstávce nás navíc čeká hodně práce kolem turbíny a generátoru, budeme měnit jeho rotor a štít," řekl ředitel elektrárny Jan Kruml. Při odstávce vymění energetici 42 ze 163 palivových souborů. Z bazénu vedle reaktoru přesunou technici do skladu v areálu elektrárny dva kontejnery na použité palivo, jeden bude od nového dodavatele Škody JS. "Nový český kontejner jsme zkoušeli už při odstávce prvního bloku, nyní do něj poprvé zavezeme použité palivo. Komplikace nečekám, budeme ale dbát na maximální bezpečnost," uvedl ředitel divize jaderná energetika společnosti ČEZ Bohdan Zronek. Proběhnou i kontroly bezpečnostních divizí K důležitým pracím patří i kontroly bezpečnostních divizí. Technici mají v plánu i 59 investičních akcí. Pokračovat bude oprava vnitřního povrchu jednoho z největších potrubí, které propojuje chladicí věže s technologií ve strojovně. Temelín je největším výrobcem elektřiny v ČR, kryje pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,66 terawatthodiny (TWh) elektřiny. Od začátku letošního roku vyrobil 7,3 TWh elektřiny. Podle mluvčího tak elektrárna ušetřila vypuštění asi šesti milionů tun CO2 do ovzduší.

Autor: ČTK