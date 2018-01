Temelín překonal rekord. Vyrobená elektřina by domácnostem stačila na rok

Jaderná elektrárna Temelín loni vyrobila nejvíce elektřiny ve své historii. Do nedělní půlnoci dosáhla její výroba hodnoty 16,48 terawatthodin (TWh), čímž o 1,8 TWh překonala dosavadní rekord z roku 2012. Takový objem elektřiny by českým domácnostem vystačil asi na třináct měsíců.

Na loňské dobré výsledky jaderné elektrárny měly podle temelínského ředitele Jana Krumla zásadní vliv plynulý provoz i dobře zvládnutá plánovaná odstávka druhého bloku, která trvala 73 dní. Blok, v němž se měnilo palivo, energetici znovu uvedli do provozu se skoro dvoutýdenním předstihem proti původnímu plánu.

„Provedení sedmnácti tisíc odstávkových činností jsme zvládli s desetidenním předstihem. Oba bloky jsme navíc provozovali s téměř stoprocentní spolehlivostí. Vše samozřejmě při vysoké bezpečnosti. Teď je na nás, abychom na dobré výsledky navázali letos i v dalších letech,“ uvedl Kruml.

Kruml zároveň upozornil na to, že ve výrobních výsledcích letošního roku se nejspíše výrazně projeví odstávka prvního bloku. Ta byla zahájena již 7. prosince a plánována je na necelé tři měsíce. „V současnosti jsou dokončeny kontroly paliva, ale pokračují kontroly bezpečnostních systémů, parogenerátoru nebo turbíny,“ vysvětlil tiskový mluvčí jaderné elektrárny Temelín Marek Sviták.

Podle něj pokrývají oba bloky jaderné elektrárny Temelín svojí produkcí již několik let přibližně pětinu české spotřeby. Například jižní Čechy by s elektřinou z Temelína vydržely asi pět let.

To jaderná elektrárna v Dukovanech loni vyrobila „pouze“ 11,9 terawatthodiny (TWh) elektřiny, tedy téměř stejné množství jako v roce 2016. Výroba v druhé české jaderné elektrárně je však v posledních dvou letech výrazně omezena kvůli delším odstávkám spojeným s dokončováním investic a prováděním testů kvůli povolení dalšího provozu.

Společně zvýšily obě české jaderné elektrárny oproti roku 2016 výrobu o patnáct procent.