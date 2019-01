Do devíti let má v Brně přibýt 2050 bytů v Černovicích a Starém Lískovci. Podle starostů městských částí je ale nejprve nutné řešit dopravu a parkování.

Budoucí podoba nové čtvrti na Kaménkách | Foto: Kuba & Pilař architekti, s.r.o.

Ideální místo k životu hledá zatím neúspěšně po celém Brně Jiří Liška. Výběr mu komplikuje malá nabídka. Výstavbu stovek nových bytů v brněnských Černovicích či Starém Lískovci proto vítá. „Těmto lokalitám se určitě nebráním. Zajímala by mě ale dostupnost třeba lékařů či obchodů. Ty má určitě každý rád blízko,“ uvedl mladý muž.



Plán na vznik více než dvou tisíc bytů schválili brněnští radní včera. Jejich stavba má začít do tří let.



V Černovicích, kde před dvěma lety tehdejší starosta Pavel Blažík odhadoval stavbu v horizontu deseti let, vyroste 1900 bytů. Osm set z nich bude městských. „Počítáme se čtyřmi etapami stavby mezi lety 2022 až 2028. Stát by měly 2,4 miliardy. Zhruba 380 bytů plánujeme jako družstevní. Dál počítáme s šedesáti jednotkami pro sociální bydlení, dvě stě pro bydlení důchodců, stovkou startovacích bytů a zhruba osmdesáti bezbariérovými byty,“ popsal náměstek primátorky pro bydlení Oliver Pospíšil.



Ve stejné době tam vystaví dalších zhruba 1100 bytů společnost Imos Development. Jak budou vypadat zatím není jasné. „Přesná podoba či cena bytů je závislá na úpravě územního plánu a vyprojektování celé lokality. Už ale víme, že zde bude bulvární ulice či velký park,“ popsala výkonná ředitelka firmy Hana Vyplelová.

Na Kaménkách plánovala firma výstavbu už dříve, tehdy však proti ní místní protestovali. Vadilo jim hlavně špatné dopravní napojení. I to chce s vedením města černovický starosta Ladislav Kotík ještě projednat. „Silnice okolo jsou na hranici své kapacity. Oproti původnímu návrhu pouze jednoho výjezdu je jich ale nyní ze sídliště plánovaných několik, což vítáme. Problematické však bude řešení hromadné dopravy,“ řekl.



Sto padesát nových bytů v budoucnu nabídne i území mezi starolískoveckými ulicemi Labská a U Penzionu. Kromě družstevního, sociálního a startovacího bydlení tam město plánuje řešit i parkování. „Součástí plánů je i výstavba několikapatrových garáží. Díky tomu bude dostatek místa ke stání pro současné i budoucí obyvatele,“ řekl primátorčin náměstek Pospíšil.





Podle starosty Starého Lískovce Vladana Krásného nastane potíž s odstavením aut v době stavby. „Momentálně je zde velké parkovištěm ve Starém Lískovci. Proto by mě zajímalo, kde zaparkují lidé po dobu stavby. Už nyní nám totiž chybí dva tisíce míst,“ řekl.



Ani stavba více než dvou tisíc bytů podle realitního makléře Petra Broži s jejich vysokou cenou v Brně nepohne. „Stavba bytů na etapy znamená, že každý rok jich přibude třeba sto. To nebude mít na cenu vliv,“ komentoval.

Stavba bytů v Brně

- V černovické lokalitě Na Kaménkách je v plánu celkem 1900 bytů.

- Osm set z nich bude městských. Radní tam plánují družstevní, sociální startovací, bezbariérové byty i bydlení pro důchodce. Výstavba bude stát 2,4 miliardy korun.

- Další stovky bytových jednotek má v plánu společnost Imos Development. Jak přesně budou vypadat, zatím není jasné.

- Sto padesát bytů má v budoucnu nabídnout také lokalita Západní brána ve Starém Lískovci.

- Radní tam počítají s družstevními, sociálními, startovacími byty a bydlením pro mladé rodiny. Stavět chtějí začít za tři roky.

- Starolískovecké byty budou stát 450 milionů korun.