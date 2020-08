Stát podepsal smlouvu na distribuci elektronických dálničních známek s Českou poštou a Čeprem. Společné konsorcium státních podniků uspělo s cenově nejnižší nabídkou, proti tendru nebyly námitky. ČTK o tom informoval podnik Cendis, který má přípravu systému elektronických známek na starosti. Elektronické dálniční známky by měly nahradit současné papírové kupony od příštího roku.

Česká pošta - ilustrační foto. | Foto: ČTK

Konsorcium by podle dřívějších informací mělo dostávat 2,3 procenta z ceny prodaných vinět. Dosud je odměna pro distributory 4,6 procenta. Do veřejné soutěže na fyzickou distribuce se přihlásili čtyři zájemci. Vedle vítězného konsorcia se do tendru společně přihlásili i společnosti CzechToll a SkyToll, které už spolupracují na novém mýtném systému. Dalšími uchazeči byli konsorcium Autoklub Bohemia Assistance a MTX a samostatně podnik GECO.