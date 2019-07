Na výběr mají ze stovek značek, druhů, siluet i barev. Mohou si pořídit oblíbenou a vyzkoušenou klasiku, nebo si naopak počkat na speciální kolekce. Tenisky se pro řadu mladých narozených na přelomu tisíciletí staly jedním ze způsobů, jak se odlišit. A za tuto možnost jsou ochotni vydat i závratné sumy.

„Mladá generace je zvyklá na to, že aby se mohla odlišit a nosit to, co druzí nemají, musí si za některé kousky často připlatit,” zdůvodnil zvýšený zájem o limitované edice zakladatel obchodu Footshop Peter Hajduček.

Tenisky z druhé ruky? Třeba i za třicet tisíc

TOP 5 tenisek, za které Češi v roce 2018 utratili nejvíce



1. Adidas Yeezy Boost 700 Mauve



2. Adidas Yeezy 500 Salt



3. Yeezy Boost 350V2 Sesame



4. Yeezy Boost 700 Multi



5. Vans Old Skool Black



zdroj: Footshop

Ne na všechny se ale během vydání limitované kolekce dostane. Druhou šanci pak představuje na druhotném trhu. Na něm však mohou ceny vystoupat ještě výš. „Třeba o tenisky Air Max 1/97 VF Nike x Sean Wotherspoon byl tak velký zájem, že jejich cena se při dalším přeprodeji z necelých čtyř tisíc skoro až na třicet tisíc korun,“ ilustroval efekt nedostupnosti Hajduček.

Za částky převyšující ceny běžných televizorů lze pořídit tenisky i v obchodě. Třeba robustní boty Tractor Sneakers Rick Owens od renomovaného módního návrháře stojí okolo 30 tisíc korun. Češi tyto sumy akceptují – v loňském roce utratili nejvíce peněz za tenisky Adidas Yeezy Boost 700 Mauve, přestože se jejich pořizovací cena blížila osmi tisícům korun.

Žebříčku počtu prodaných kusů ovšem řadu let kralují jiné tenisky: Old Skool Black od značky Vans. Boty určené původně pro skatery zatím odolaly všem módním vlnám. „Díky jejich jednoduchému designu si je oblíbili lidé, kteří hledají cenově dostupné boty na každý den,” uzavřel Hajduček.