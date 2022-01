„Prý teplá voda procházející výměníkovou stanicí nabírá a obsahuje nezdravé těžké kovy a také je plná nějakých nežádoucích bakterií. Kde je pravda?“ zajímal se.

Dodavatel vody, společnost Moravská vodárenská ze skupiny Veolia, skutečně garantuje kvalitu pitné vody pouze u vody studené. „Jelikož nejsme dodavatelem teplé pitné vody, nemůže tedy ani garantovat její kvalitu,“ reagovala mluvčí Moravské vodárenské Markéta Bártová.

Teplá je k mytí, ne k přímé spotřebě

Teplá voda z veřejného vodovodu, která lidem teče doma z kohoutku, i když je vyrobena z vody pitné, se tedy nepovažuje za pitnou vodou a podle hygieniků není určena k přímé spotřebě - pití, přípravě jídel a nápojů. Dokonce ani k čištění předmětů, které přicházejí do styku s potravinami.

„Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu je povinen jakost pitné vody zajistit a krajská hygienická stanice v této oblasti vykonává pravidelně a dlouhodobě státní zdravotní dozor,“ připomněla mluvčí KHS Olomouckého kraje Markéta Koutná.

Počet sledovaných ukazatelů v pitné vody je podle KHS mnohem rozsáhlejší než u vody teplé.

Současně i hygienické limity pitné vody jsou přísnější než u vody teplé, a to s přihlédnutím k tomu, že voda pitná je určena k přímému lidskému konzumu. „Teplá voda slouží prioritně k mytí. Zde je za nejzávažnější ukazatel s dopadem na zdraví uživatele považována Legionella spp., která může u sprchující se osoby způsobit závažné onemocnění plic,“ poukázala Koutná.

Teplá voda je obecně ideálním prostředím pro výskyt a množení bakterií. Vyšší teplota může navíc způsobit uvolňování nežádoucích látek z potrubí.

Další zdražování

Růst cen ovšem zdaleka nekončí. Zdražování energií ohlásila v tomto týdnu společnost Innogy, která je jedním z předních dodavatelů v České republice. Ceny zvedne od 7. března u základního produktu Standard 19 procent. Měsíční platba v typickém rodinném domě tak naroste o 400 korun.

O 14 procent pak stoupne také cena elektřiny, a to v distribuční zóně E.GD a PRE. Nové ceny se dotknou jen části odběratelů Innogy, kteří se nechtějí vázat v rámci dlouhodobých smluv.

Nezdražuje pouze elektřina a plyn. Zvedlo se vodné a stočné, rostou ceny potravin, a to napříč sortimentem, zdražily služby i nájmy v bytech.

Podle odhadů Ministerstva financí dosáhne průměrný růst cen v letošním roce 8,5 procenta, v prvním čtvrtletí dokonce meziroční inflace bude atakovat hranici 10 procent.

Jak doma ušetřit na energiích?



Vaření:

* Při vaření v hrnci bez pokličky se spotřebuje kvůli úniku tepla o 150 až 300 procent více energie, než když je poklička na hrnci.



* Na vaření používat jen tolik vody, kolik je opravdu potřeba. Dáte-li litr vody tam, kde by stačilo čtvrt litru, zvýší se spotřeba energie až o 75 procent.



* Při vaření je ideální přizpůsobit velikost hrnce velikosti plotýnky. Pokud by byla nádoba menší, teplo by unikalo kolem.



* Elektrický vařič zapínat, až když je hrnec na plotýnce a vypínejte ho několik minut před skončením vaření.



* Voda na čaj se při srovnání s plynovým sporákem či mikrovlnnou troubou nejúsporněji ohřeje v konvici nebo kávovaru.



Další spotřebiče:

* Mrazničku i chladničku pravidelně zbavovat námrazy, která spotřebu energie citelně zvyšuje.



* Důležité je správné nastavení teploty přímo v ledničce. Každý stupeň dolů představuje zvýšení spotřeby.



* Myčku zapínat naplněnou.



* Klasické žárovky s wolframovým vláknem přemění většinu energie v teplo a jen malou část ve světlo. Vyplatí se nakoupit dražší s LED technologií.



*Stand-by režim: přístroje v „hibernaci“ spotřebovávají energii.



* Nabíječka na telefon, která zůstává po odpojení mobilu v zásuvce, se zahřívá a spotřebovává energii.