Prořídlé regály s deskovými hrami. To byl jeden z výsledků předvánoční nákupní horečky v Česku. „Nejoblíbenější tituly, jako třeba letošní novinku Diamantový les či zahraniční Sequence, jsme měli vyprodané a obchodníci už je doobjednávali marně. To jsme v minulých letech nezažívali,“ přiblížila Ivana Maršálová, marketingová ředitelka Dino Toys, největšího českého výrobce hraček.

Prodeje podpořilo před Vánocemi také listopadové uvedení Ledového království II do kin. „Očekávali jsme, že i když od prvního dílu uplynulo šest let a na pokračování se dlouho čekalo, bude Frozen II fungovat. To se také potvrdilo a celá produktová řada vyráběná pod licencí od Disney je velmi úspěšná. I přes fakt, že licenci od Disney mělo skutečně velké množství dalších výrobců,“ uvedla.

Rekordní závěr roku připisují v Mnichově Hradišti také teplému počasí. „Nástup zimy byl hodně pozvolný, ještě v prosinci lidé jezdili na nezazimované chalupy. Vánoce tak začali řešit až na poslední chvíli,“ podělila se Ivana Maršálová o výsledky firemní analýzy spotřebitelského chování.

Dostihy a sázky vedou

Nejčastější volbou zákazníků byly opět tradiční české deskové hry Dostihy a sázky, Z pohádky do pohádky či KrisKros, ale ani některé novinky nezůstávaly pozadu.

Rekordní prosinec měl výraznou zásluhu na tom, že rok 2019 skončil pro Dino srovnatelným hospodářským výsledkem jako ten předchozí. „Pomohla nám také zakázková výroba, což je naše specifikum. Jsou to unikátní projekty na míru šité klientovi, které často nekončí jen v České republice, ale putují do celého světa. Mnohdy jde o hodně vybavené hry se specifickým obsahem, netradičními komponenty a prvky, které vyžadují nové technologické postupy. Každý takový projekt je náročný, ale zároveň je to pro nás výzva i nové zkušenosti,“ přiblížila marketingová šéfka Dina.

„Samozřejmě zakázkovou výrobu doplňují klasické Dino hry, obléknuté do kabátu klientského firemního brandu. Jde třeba o firemní Člověče, nezlob se! či Kamionem po Evropě. Meziročně se u nás zakázková výroba zvedla o 30 procent,“ dodala. Na zakázku v Mnichově Hradišti vyrábějí také puzzle i tradiční dřevěné kostky. V tomto se segmentu Dino vidí potenciál pro další růst.

Zakázkovou výrobu představí největší český hračkář také na blížícím se prestižním mezinárodním veletrhu v Norimberku. „Je to největší hračkářská akce v Evropě a my jsme moc rádi, že tam můžeme jako jedni z mála reprezentovat Českou republiku. Samozřejmě nám veletrh také nabízí ideální příležitost najít další exportní zákazníky, pro které lokalizujeme naše produkty pro západní i východní trh. V neposlední řadě zde sbíráme i inspiraci pro další vývoj našich produktů,“ uzavřela Ivana Maršálová.