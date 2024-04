Tuzemští hospodští dlouho nezažili tak turbulentní nástup první čtvrtiny roku. Od 1. ledna se zvýšilo DPH u čepovaného piva, na druhou stranu jaro přišlo o několik týdnů dříve, než je zvykem, což mělo pozitivní vliv na počet hostů. Souhrnné tržby gastro podniků dosáhly za první letošní kvartál srovnatelných hodnot jako v loňském prvním čtvrtletí. Vzhledem k meziroční desetiprocentní inflaci to ovšem znamená reálný pokles a některé hospody dál uvažují o zdražování.

Návštěva hospody a restaurace přijde zákazníky opět o něco dráž. Proč? Více se dozvíte v článku. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Dřív, než je zvykem, začali hospodští a restauratéři v Česku stavět před svým podnikem předzahrádky. Například majitel a provozovatel sítě restaurací Pavel Halama, v jehož portfoliu je třeba oblíbená Kozlovna Bílá Růže v Čáslavi či Panský Dům v Chotěboři, byl dlouhá léta zvyklý stavět předzahrádky na začátku dubna. Letos řešil venkovní posezení už od poloviny března. A vyplatilo se.

„V našich restauracích jsme v počátečních měsících zaznamenali proti minulému roku určitý propad tržeb. Obecně se zákazníci velmi báli avizovaného razantního zdražení, které mnoho restauratérů udělalo spíše mírné, a nesou tak vyšší náklady na úkor své marže. Sluneční paprsky ale oživily zahrádky, a tržby se tak vrátily do normálu,“ uvedl Halama.

I on se od začátku roku snaží udržet co nejdéle ceny na lísku na hladině loňského roku. Je tak jedním z mála restauratérů, kteří od letošního ledna nezdražili. Podle člena představenstva Hospodářské komory Luboše Kastnera přišla kvůli vyššímu DPH se zdražením necelá čtvrtina českých hospodských.

Udrží ceny?

„Zdražení se na trh dostává salámovitě. V lednu zdražilo naplno 20 procent provozovatelů a 40 procent nezdražilo vůbec. Naštěstí však nevzrostla cena surovin a restauratérům to umožnilo držet ceny na stejné úrovni. Nicméně stále neklesá cena energií a cena práce. Což je nejzásadnější problém. I proto budou muset i další hospodští přistoupit ke zdražení,“ řekl Kastner.

Předpokládá, že do konce roku se ceny v hospodách plošně zvednou až o šest procent. S tímto tvrzením souhlasí i Halama. „Snažíme se naše ceny držet, jsme na menším městě, které má nějakou kupní sílu. Jezdí k nám ale mnoho turistů, a ti nám říkají, že poskytujeme skvělé služby za příjemné ceny. Ale uvidíme, jak dlouho to budeme zvládat, největší tlak je především na mzdy. A dobré lidi ztrácet nechceme,“ poukázal majitel restaurací na fakt, že velkou roli ve zdražování budou hrát i náklady na kvalitní zaměstnance.

Avšak i DPH zde hraje svoji roli. A to i přesto, že souhrnné tržby gastro podniků dosáhly za první kvartál letošního roku srovnatelných hodnot jako v loňském prvním čtvrtletí. Vzhledem k meziroční desetiprocentní inflaci to ovšem znamená reálný pokles. „I přesto, že celkovou inflaci se podařilo srazit, oborová inflace se drží kolem deseti procent a navýšení DPH se zatím plně nepromítlo do koncových cen,“ okomentoval začátek restauraterského roku makroekonom Štěpán Křeček.