Trolejbusy projedou Kozinovou ulicí či Obránců míru v okolí sídliště Luna. Budou nově zajíždět do sídliště Závětří. Počítá s tím strategický plán z roku 2017.

„Městská hromadná doprava bude kompletně elektrifikovaná. Z dieselových autobusů přecházíme na hybridní trolejbusy, podpoříme také klasické vozy,“ uvedl primátor lázeňského města Hynek Hanza (ODS). „Máme to rozložené do několika let, investujeme do dopravy postupně,“ dodal.

Přestože město postupně rozšiřuje počet hybridních vozů s bateriovým pohonem, je podle primátora potřeba zároveň rozšiřovat síť pro klasické trolejbusy a investovat i do dalších potřebných zařízení. Proto musí město vykupovat další pozemky pro zázemí trolejbusového provozu. Třeba teď v Trnovanech 2000 metrů čtverečních v celkové částce 1,5 milionu korun.

„V rámci optimalizace celé trakční sítě potřebujeme dobudovat propojky. Zároveň musíme upravit stávající měnírny, které jsou potřeba k tomu, aby byla energie pro trolejbusy stálá a kvalitní. Aby mohly jezdit nejen bezpečně, ale aby se zároveň hybridní trolejbusy včas nabíjely,“ podotkl primátor.

Na jaře poslalo město do procesu schvalování plán „zatrolejovat“ dalších 1 300 metrů v ulicích Přítkovská, Obránců míru, Maršovská, Jana Koziny a Bohosudovská. Celkem jde o výstavbu 91 nových trakčních sloupů. Nový úsek se napojí na stávající trolejové vedení v křižovatce Přítkovská – Bohosudovská a Přítkovská – Obránců míry. Podle serveru zdopravy.cz by stavba měla proběhnout příští rok od května do listopadu.

V plánu je také dotažení MHD do sídliště Závětří. „Upravit pro účely otáčení trolejbusů se musí stávající točna v sídlišti,“ zmínil náměstek primátora Jiří Štábl (ANO 2011). I on vítá do budoucna tzv. čistou MHD. Město proto pořídí dalších pět nových hybridních vozidel. Ty mohou zajíždět i tam, kde nejsou troleje. Umožňují to baterie umístěné ve vozidlech, které se při návratu zpět do trolejí dobíjejí.

Bezemisní MHD je budoucnost Teplic. Vítá to teplický zastupitel Lubomír Škarda (KSČM). „Dneska jednoznačně vede ekologický trend. Elektrika má svoji budoucnost. Trolejbusy jsou vizí Teplic. A pokud budou moci zajíždět i do míst, kam nyní jezdí autobusy, pak je to jedině dobře,“ sdělil Škarda.

Opozice také souhlasí

Opozice je v tomto směru s vedením města ve shodě. „Bezemisní doprava je krok správným směrem, protože centrum a další hlavní tahy ve městě jsou už dost zatížené výfukovými zplodinami z automobilové a nákladní dopravy,“ sdělil Adam Souček, předseda Strany zelených Teplice, který v zastupitelstvu města vystupuje za Volbu PRO! Teplice.

Pro cestující je rozhodující, aby MHD jezdila na čas. „Co mi je platné, že jezdí moderní vozidla, když na ně čekám na zastávce i deset minut po plánovaném odjezdu. A to v lepším případě. Několikrát se mi stalo, že to nejelo vůbec,“ komentoval plány radnice Martin Lašek.

Kromě hybridních vozidel pro MHD město nakoupí i klasické trolejbusy. Provoz v Teplicích zajišťuje společnost Arriva City.