Jedním dechem tehdy Bartoš dodal, že potřebné finanční prostředky bude shánět v Bruselu či na vládě. To se mu nakonec povedlo a minulý týden oznámil, že vláda schválila zásadní materiál pro záchranu pevnostních měst. Dokument počítá s tím, že by na revitalizaci objektů v obou městech mělo jít minimálně 4,7 miliardy korun. „Svým postojem jsem dali jasně najevo, že se chceme podílet na obnově a koncepci budoucího využití obou měst,“ řekl Bartoš.

Oprava Žižkových kasáren vyjde na miliardu. Pomoc Terezínu přislíbil stát

Původně alokované peníze chtěl Josefov využít na obnovu bývalých dělostřeleckých kasáren, kde kraj plánoval zřídit moderní archiv. Terezín pak chtěl finance na obnovu chátrajících Žižkových kasáren, které chtěl změnit na bytový dům s občanskou vybaveností.

Tyto priority se nemění, ale obě města teď mají možnost opravit i další objekty v chátrajících pevnostech. „S výsledkem jsme zatím spokojeni. Plán obnovy počítal jen s opravou Žižkových kasáren. Teď můžeme do oprav zahrnout i další objekty a řešit tak záchranu celého města,“ uvedl starosta Terezína René Tomášek (Reset).

Vítaná aktivita

Podobného názoru je i jeho kolega z Josefova Jan Borůvka (ANO). „Každá aktivita, která pomůže oběma městům, je vždy vítána. Ale ještě si musíme počkat na to, jak to celé dopadne a kdy a kolik každému připadne,“ narazil Borůvka na fakt, že o výši a rozdělení financí bude teprve rozhodovat speciální vládní komise. Do ní zasednou nejen arbitři z ministerstva pro místní rozvoj, ale také z ministerstva financí a kultury. Do komise usednou také zástupci obou měst a krajů. „Ale zatím s námi nikdo o termínech či dalších náležitostech nejednal,“ dodal Borůvka.

Legenda v žalostném stavu. Lyžařským můstkům v Harrachově hrozí zánik

Výstavba pevnosti Josefov na Náchodsku trvala deset let a dokončena byla roku 1790. Spotřebovalo se na ni 360 milionů cihel. Celková výstavba stála ohromujících 10,5 milionů zlatých, což byl tehdy roční rozpočet Čech a Moravy.

Ve stejné době byla po desetiletém úsilí dělníků dostavěna i pevnost Terezín na Litoměřicku. Na její výstavbu bylo potřeba „jen“ 230 milionů cihel.

Josefov (Náchodsko)

- Josefov byl pojmenován dle svého zakladatele císaře Josefa II. a vznikl podle návrhu francouzského vojenského inženýra Claudea Benoita Duhamela de Querlonde.

- Doba výstavby: 1780–1790

- Počet použitých cihel: 360 milionů

- Délka podzemních chodeb: 40 kilometrů

- Cena: 10,5 milionů zlatých (tehdejší roční rozpočet Čech a Moravy)

- V případě napadení bylo připraveno pevnost bránit až 12 tisíc vojáků



Terezín (Litoměřicko)

- Pevnost pojmenoval císař Josef II. na počest matky a významné panovnice Marie Terezie

- Doba výstavby: 1780–1790

- Počet použitých cihel: 230 milionů

- Délka podzemních chodeb: 30 kilometrů

- Cena: 12 milionů zlatých

- V případě napadení bylo připraveno pevnost bránit až 11 tisíc vojáků