Na dnešní tiskové konferenci o tom informovali premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová. Počet cestujících, kteří Letištěm Václava Havla projdou, neustále roste. Loni jich bylo téměř 17 milionů a tím se vzdušný přístav dostává na hranu své kapacity.

Rozšíření terminálu by tak mělo přispět k navýšení kapacity letiště, která by se po plánovaných investicích měla zvýšit postupně až k 30 milionům odbavených pasažérů za rok. Investice do rošíření by měla činit 9 miliard, dalších sedm pohltí přidružené stavby, jako třeba pojezdové drháy, parkovacíí dům či estakáda a jiné komunikace před terminálem.

Předmětem tiskové kofetence byla i plánovaná výstavba paralelní vzletové a přistávací dráhy. Ta by měla kopírovat současnou hlavní 6/24 a po jejím zprovoznění by se podle plánů uzavřela současná vedlejší 12/30. Když z ní letadla startují nebo na ni přistávají dostávají se nad širší centrum hlavního město v relativně nízkých letových hladinách. Používá se především při plánovaných údržbách dráhy hlavní nebo při silném větru z určitých směrů.

Premiér zadal úkol

"Nová dráha by sice znepříjemnila život dvěma či maximámálně dvaceti tisícům obyvatel okolních obcích, ale výrazně by ulevila 200 tisícům lidí, snížením hlukové zátěže pro hustě osídlené části Prahy 6, 13, 17," řekl šéf pražského letiště Václav Řehoř.

Chceme, aby @PragueAirport jelo v čele pelotonu, ne jen pasivně reagovalo na trendy v okolních zemích. Proto jsme schválili 1. etapu rozšíření Terminálu 2 v hodnotě 16 mld. Kč. Rozvoj bude financován z vlastních zdrojů letiště a nijak nezatíží státní rozpočet pic.twitter.com/LiDrGk4fk5 — Alena Schillerová (@alenaschillerov) November 13, 2019

Řeč se stočila i na výstavbu železničního spojení letiště s centrem Prahy. Ta už začala rekonstrukcí Negrelliho viaduktu. "Celou stavbu jsme kvůli povolovacím procesů rozdělili do devíti etap, s některými už jsme poměrně pokročili," informoval generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Andrej Babiš považuje letiště za největší aktivum státu a jeho rozvoj je tak podle něj logicky součástí národního investičního plánu. Dnes je prý ve skvělé ekonomické kondici a vydělává samo na sebe. Zisk dosahuje několika miliard korun ročně. Plány vedení letiště počítají s investicemi okolo 55 miliard.

Babiš zároveň během tiskové konference výslovně pověřil šéfa SŽDC, aby dohlédl na dostavbu železničního spojení centra s letištěm do roku 2028. Ranvej i trať musí být podle premiéra otevřené současně. "Je třeba obě velké investiční akce koordinovat," zdůraznil premiér.