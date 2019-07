Možná si pokládáte otázku, proč hlasovat, a je na ni jednoduchá odpověď. Protože hlasem podpoříte zlepšení svého okolí. Také podpoříte lidi, kteří se o to s vervou a prostřednictvím zajímavých projektů snaží. A samozřejmě vás hlasování nic nestojí, od toho už je tu Tesco. Prostě

„Vy rozhodujete, my pomáháme“. Obchody Tesco jsou po celé republice, a proto se v každé pobočce hlasuje pouze pro ty projekty, které působí v jejím okolí. Zlepšení okolí tak v tomto případě není otřepané klišé, ale prostý fakt. Lidé z Karviné hlasují pro místní projekty na Karvinsku, lidé z Chebu zase pro projekty na Chebsku. Od vzdělávacích programů pro školáky po lepší žití seniorů, každý z 270 projektů si zaslouží podporu při náročné práci a snaze něco zlepšit. Všechny je najdete ZDE. kde si rovnou můžete podle adresy bydliště najít, na čem se pracuje právě u vás.

Jak hlasování probíhá?

Hlasování už běží a teď je důležité, aby vám neuteklo. Čas máte do půlky července, přesněji do 14. 7., a hlasování samotné je jednoduché. Funguje tak, že za každý nákup dostanete na pokladně žeton. S ním zajdete k vystaveným hlasovacím místům, kde se dozvíte více o projektech, a hlavně můžete dát hlasu tomu, který se vám líbí nejvíc.

A že se vám líbí všechny? Jak už bylo řečeno, za každý nákup dostanete jeden žeton, proto můžete při dalším nákupu podpořit pro změnu úplně jiný projekt. Počet vhozených žetonů se každoročně pohybuje v milionových číslech, takže lze bezpečně říct, že lidem není život kolem lhostejný. Co vám?

Vyhrává každý

Jak je to s rozdělením částky 5 040 000 korun? Vyhrává každý, to je třeba připomenout. Do pátého ročníku programu se během května přihlásilo přes 500 projektů, z nichž bylo vybráno 270 těch, které Tesco společně se zákazníky podpoří. Vítězové hlasování v každé z lokalit obdrží od Tesco finanční podporu 30 tisíc korun na realizaci, projekty na druhém místě 16 tisíc korun a na třetím 10 tisíc korun.

Co všechno se s takovou částkou dá realizovat? Nejlepší bude, když se podíváte na videa o úspěšných projektech z minulých ročníků ZDE. Zároveň je asi jasné, že svým hlasem můžete dostat projekt na první místo, kde dostane téměř dvojnásobnou podporu oproti místu druhému, což už je při realizaci projektů hodně znát.

Přidejte se k ostatním zákazníkům a dejte svůj hlas lepším zítřkům. Veškeré informace o programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ najdete ZDE