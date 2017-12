Tesco ve Velké Británii plánuje v příštích letech výrazně omezit vyhazování potravin, které neprodá. Řetězec chce zlepšit systém označování i spolupráci s charitami. Podle plánu by k tomu mělo dojít od února ve všech 2654 prodejnách, které v Británii má.

„Minulý rok jsme prodali přes 10 milionů tun jídla. I když z něj vyhodíme jen 0,7 procenta, je to stále 70 tisíc tun,“ říká výkonný ředitel řetězce Dave Lewis v rozhovoru pro list Daily Telegraph.

„Pokud je toto jídlo stále vhodné pro lidskou spotřebu, preferuji, aby šlo k lidem, místo toho, aby se dávalo zvířatům, nebo se spálilo,“ uvádí ředitel.

Podle něj je kontrast mezi tím, kolik jídla se vyhodí a situací v zemích, kde lidé trpí nedostatkem potravin je „velmi ostrý“. V celé Británii se ročně vyhodí 8,1 milionu tun jídla, uvádí parlamentní výbor pro životní prostředí, potraviny a zemědělství.

Největší potravinářský řetězec v Británii se dobrovolně zavázal, že během deseti let sníží objem vyhazovaného jídla o jednu pětinu.

Zavede samolepky a zbytek dá charitě

Řetězec prohlašuje, že navrhovanou změnu provede tak, že zboží, které by jinak vyhodil, označí samolepkami a to, co neprodá, dá charitě. Pomocí aplikace FoodCloud toto zboží na konci dne skenuje. Informace pak sdílí s místními charitami, které si jej můžou vyzvednout.

„Charitativním organizacím tento systém sníží jejich náklady a své prostředky pak mohou využít na potřebnější věci,“ doplňuje Lewis.

Dodává ale, že zachránit z regálů veškeré potraviny je nemožné. „Nezáleží, jak sofistikovaný máte systém, dokonale zvládnout veškeré obchody v 365 dní v roce prostě nejde. Plýtvání jídlem je téma, které řešíme roky. Pokud to dokáže Tesco, proč by to nedokázali i ostatní,“ říká dále.

Jak píše server BBC, podobnou iniciativu už začaly v Británii provádět i další supermarkety. Většina z nich omezila akce ve stylu „kupte si jeden, druhý dostanete zdarma“ (buy-one-get-one-free). Tyto slevové akce jsou kritizované za to, že lidé si domů zbytečně odnáší jídlo, které pak vyhazují.

Například společnost Co-op (East of England Co-op) jako první z velkých britských supermarketů začala prodávat jídlo, které má prošlé datum doporučené spotřeby (best before dates).