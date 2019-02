Obchodní řetězec Tesco se v rámci své nové strategie zaměří na ochranu životního prostředí. Obaly výrobků jeho značky budou do šesti let stoprocentně recyklovatelné. Vedení společnosti zároveň hodlá zavést taková opatření, která přispějí k vytváření významně menšího množství plastových obalů.

„Do roku 2020 snížíme ve spolupráci s našimi dodavateli množství obalových materiálů, které se obtížně recyklují, a zároveň změníme jejich design,“ uvedl generální ředitel Tesca pro střední Evropu Matt Simister.

„Bude to pozitivní krok na cestě k tomu, aby do roku 2025 byly obaly vlastní značky plně recyklovatelné nebo znovu použitelné. Navíc náš konečný cíl je nulový odpad z našich provozů, který by jinak mířil na skládky.“

V boji proti plastům chce Tesco spojit síly s institucemi, které se touto problematikou dlouhodobě zabývají.

„Budeme spolupracovat s dalšími zainteresovanými organizacemi, abychom zvýšili množství plastového odpadu určeného k recyklaci. V ideálním případě bychom rádi měli náš provoz v systému s tzv. uzavřenou smyčkou (systém správy obalů, ve kterém jsou všechny materiály opětovně využity nebo vráceny a poté recyklovány, přičemž žádná část obalu se nestane odpadem – pozn. red.)," přibližuje Simister.

Dodavatelé musejí spolupracovat

Podle ředitelky Institutu cirkulární ekonomiky Soni Jonášové je spolupráce mezi jednotlivými částmi dodavatelského řetězce z pohledu efektivnosti boje proti platovému odpadu nanejvýš důležitá:

„Vítáme, že při nastavování podobně ambiciózních cílů společnosti zakládají expertní pracovní skupiny, protože jedině spolupráce od výrobců až po zpracovatele určí, jestli obal skutečně zapadá do konceptu cirkulární ekonomiky, tedy uzavřeného systému, ve kterém odpady neztrácejí materiálovou ani ekonomickou hodnotu.“