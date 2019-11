Základní verze automobilu dokáže na jedno nabití ujet zhruba 400 kilometrů. Dojezd nejdražšího modelu, který se bude prodávat za 69 900 dolarů (1,6 milionu Kč), bude činit zhruba 800 kilometrů.

Cena automobilu je sice o něco nižší, než se předpokládalo, poptávku by nicméně mohl omezit jeho specifický vzhled, píše agentura Reuters. "V nejlepším případě to bude produkt vyplňující mezeru na trhu," myslí si analytik Matt DeLorenzo ze společnosti Kelley Blue Book. "Nepředstavuje to žádnou hrozbu pro trh s pickupy, jak ho známe dnes," dodal.

Nový elektromobil svým vzhledem připomíná obrněný vůz. Když však chtěla Tesla při prezentaci demonstrovat odolnost jeho oken, praskla skla. "Prostor pro zlepšení," komentoval to Musk.

Od nadšení po opovržení

Reakce na nový elektromobil Tesly jsou podle médií smíšené, od nadšení po opovržení. "Lidé se pravděpodobně nedokážou přenést přes jeho vzhled," uvedla analytička Jessica Caldwellová z firmy Edmunds. "Vypadá jako trucková verze DeLoreanu z filmu Návrat do budoucnosti," dodala. Podle Muska byl jednou z inspirací pro vzhled nového vozu automobil Lotus Esprit, jenž se v roce 1977 objevil v bondovce Agent, který mne miloval.

Tesla se podle analytiků bude muset s vozem Cybertruck zaměřit pouze na úzkou skupinu zákazníků, nebo vymyslet způsob, jako oslovit více potenciálních kupců. "Zejména v USA nejsou lidé kupující větší auta na takový skok připraveni, chtějí to, co je vyzkoušené," uvedla dopravní konzultantka Allysa Altmanová ze společnosti Publicis Sapient.