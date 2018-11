Tesla má další problém. Firma údajně tajila úrazy zaměstnanců

Automobilka Tesla amerického miliardáře Elona Muska se opět dostala do centra pozornosti. Podle investigativního magazínu Reveal soukromá firemní klinika neposkytuje zaměstnancům dostatečnou péči a pomáhá společnosti skrývat informace o vážných pracovních úrazech. Provozovatel kliniky, společnost Access Omnicare, však podobná nařčení odmítá.

Obvinění z nevhodného zacházení se zaměstnanci a falšování zdravotní dokumentace se poprvé objevila již v dubnu letošního roku. Vyšetřování úřadů státu Kalifornie, dohlížejících na dodržování bezpečnosti práce a ochranu zdraví zaměstnanců (Cal/OSHA), však pochybení neprokázalo.

Reportéři investigativního serveru Reveal však nyní zveřejnili další informace, které se zakládají na zdravotních záznamech i přímých svědectvích bývalých zaměstnanců kliniky i pracovníků Tesly. Ty mají dokazovat, že postupy výrobce elektromobilů jsou více než podezřelé.

Zranění mimo záznam

„Cílem kliniky bylo udržet mimo záznamy tolik pacientů, kolik jen bude možné,“ řekla žurnalistům bývalá pracovnice kliniky Anna Watsonová. „Každá firma kde jsem pracovala se snažila udržet informace mimo záznam, ale nikdy jsem neviděla, aby to dělaly na úkor péče o pacienty.“

“You go to Tesla and you think it’s going to be this innovative, great, wonderful place to be, like this kind of futuristic company. And I guess it’s just kind of disappointing that that’s our future, basically, where the worker still doesn’t matter.” https://t.co/J0GhFgb1a1 — Reveal (@reveal) 6. listopadu 2018

Pracovníci, které trápila bolest na hrudi, dýchací problémy nebo extrémní bolesti hlavy byli podle Watsonové odmítáni s tím, že jejich potíže nesouvisí s výkonem zaměstnání. Nikdo je přitom řádně nevyšetřil a nezkoumal jejich pracovní podmínky.

Jako příklad uvádí Reveal případ zaměstnance Stephona Nelsona, na kterého se během noční směny zřítila část karoserie a poranila mu záda. „Nemohl jsem chodit, nemohl jsem se posadit. Dokonce jsem se ani nedokázal narovnat,“ řekl reportérům třicetiletý muž.

Nelson údajně požádal o zavolání sanitky, což však lékař kliniky odmítl s doporučením, aby si zavolal přepravní službu Lyft. „Zlomilo mi to srdce. Proč nám říkají, že Tesla pečuje o bezpečnost svých zaměstnanců, když to vypadá přesně opačně?“

Zákaz přivolat pomoc

Podle magazínu Reveal neměl nikdo ve firmě povoleno zavolat pomoc na nouzové lince 911 bez souhlasu lékaře. „Tlačili na nás, abychom nikomu nevolali ambulanci,“ uvedla Watsonová. Hovory na linku 911 totiž zůstávají archivovány a zdravotníci mají povinnost hlásit vážné pracovní úrazy Cal/OSHA.

Problém měl nastat zejména během nočních směn, kdy sice výrobní linky zůstávaly v provozu, ale na klinice nebyli lékaři ani sestry. Veškerá péče tak zůstala v rukou zdravotních asistentů, kterým mohlo trvat až 15 minut než dorazili na místo a zavolali lékaře, který byl dostupný na telefonu.

Zaměstnanci kliniky měli mít podle Watsonové nařízeno, aby pracovníkům nevystavovali neschopenku bez ohledu na to, s jakým zraněním přišli. Ať už se jednalo o popáleniny, řezné rány, natažené svaly nebo vymknuté klouby, personál měl každého poslat zpět do práce.

Je to lež

Tesla podobná obvinění kategoricky odmítá. „Raději než aby produkoval informativní a poctivou žurnalistiku, rozhodl se Reveal poslouchat paní Annu Watsonovou, ženu, se kterou jsme rozvázali pracovní poměr po pouhých dvou týdnech a kterou v současnosti vyšetřuje kalifornská lékařská rada,“ řekl CBS San Francisco vlastník Access Omnicare Basil Besh.

Dr. Basil Besh, the Fremont, California, hand surgeon who owns Access Omnicare, said the clinic drives down Tesla’s injury count with more accurate diagnoses, not because of pressure from Tesla. Injured workers, he said, don’t always understand what’s best for them. https://t.co/SbZs1ZbBiB — Joe N (@southgilmor) 6. listopadu 2018

„Všichni členové mého týmu jsou instruováni, aby volali 911 při každém život či končetinu ohrožujícím zranění,“ vysvětlil Besh. „Trpělivě jsem Willu Evansovi, autorovi článku v magazínu Reveal, jak mi Tesla dovolila pečovat o její zaměstnance stejně, jako o své vlastní, mezi které patří i profesionální sportovci.“

Jakákoli obvinění, podle kterých by zdravotníci nechali svůj profesionální úsudek ovlivnit rozhodnutími shoda, považuje Besh za lživá. „Mým základním posláním je provést fyzické vyšetření, v případě potřeby nařídit příslušné testy, učinit přesnou diagnózu a poskytnout co nejlepší péči,“ uvedl lékař. „Pokud je pacient zraněný a další práce by pro něj představovala riziko, vystavím mu patřičnou neschopenku.“