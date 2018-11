Teslu nově povede Robyn Denholmová. Musk musel alespoň na tři roky odstoupit

Novou předsedkyní správní rady automobilky Tesla se stane Robyn Denholmová. Dosavadní šéf amerického výrobce elektromobilů Elon Musk se funkce vzdal minulý měsíc kvůli vyšetřování finančními dozorčími orgány. Zůstává však generálním ředitelem Tesly.

Denholmová, jež až dosud pracovala jako finanční ředitelka největší australské telekomunikační firmy Telstra a šéfovala jejímu oddělení strategie, bude novou předsedkyní správní rady automobilky na plný úvazek. V radě Tesly zasedá od srpna roku 2014.

„Robyn má rozsáhlé zkušenosti v technologických oborech. V posledních čtyřech letech jako členka správní rady výrazně přispěla k tomu, abychom se stali ziskovou společností,“ citoval Elona Muska zpravodajský web BBC.

Announcing Robyn Denholm as Tesla’s New Board Chair https://t.co/emWyb7rUx8 — Tesla (@Tesla) 8. listopadu 2018

Musk, který aktuálně drží 33 milionů akcií Tesly v hodnotě více než 9 miliard dolarů (201 miliard korun), je v současné době největším akcionářem firmy. V květnu letošního roku odkoupil podíl ve výši 9,9 milionů dolarů (2,2 miliardy korun) a o měsíc později investoval do akcií společnosti dalších 24 milionů dolarů (537 milionů korun).

V srpnu letošního roku se ale dostal do potíží poté, co na svém twitteru zveřejnil informaci o zamýšleném převedení Tesly do osobního vlastnictví, na které měl podle svých slov „zajištěné prostředky“. Vyjádření způsobilo prudké výkyvy hodnot akcií společnosti a vzbudilo pozornost Komise pro cenné papíry a burzy (SEC).

Ta následně podala žalobu, ve které mimo jiné uvedla, že výrok o převzetí Tesly a stažení akcií z burzy neměl reálný základ, byl nepravdivý a zavádějící a jako takový vedl k chaosu na akciovém trhu a poškodil investory.

Australian telecom exec Robyn Denholm will replace Elon Musk as chair of Tesla's board https://t.co/wS3XSCB76p — Business Insider (@businessinsider) 8. listopadu 2018

Zakladatel Tesly sice obvinění z podvodu a manipulace trhu odmítl, přistoupil ale na mimosoudní řešení sporu. Podle dohody musí Musk zaplatit pokutu ve výši 20 milionů dolarů (447 milionů korun) a odstoupit z čela správní rady společnosti alespoň na dobu tří let.

Tesla se zároveň zavázala sledovat Muskova vyjádření na veřejnosti včetně sociálních sítí, blogu a jakýchkoli dalších médií. Ve správní radě automobilky nově usednou dva nezávislí ředitelé, kteří budou mít na starost dohled nad aktivitami společnosti.