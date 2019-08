Kdo v samoobsluze upřednostňuje drahé grilovací omáčky na základě předpokladu, že spolu s nimi kupuje kvalitní složení a vyváženou chuť, měl by zpozornět. Tucet odborníků z VŠCHT totiž nejdražší výrobky umístilo až na samé dno žebříčku. A na jeho špici podle nich patří dva nejlevnější vzorky z celého jedenáctičlenného výběru.

Hodnotitelé posuzovali barvu, vůni, příjemnost a intenzitu chuti, texturu a konzistenci omáček. Protože drtivá většina české populace nedodržuje doporučené denní hodnoty příjmu cukru a soli, dbalo se u finálního hodnocení i na výživové hodnoty. Roli sehrála i srozumitelnost etikety a samozřejmě vlastní cena výrobku.

Grilovací omáčka může být pikantní i sladkokyselá, chuť by však měla být vyvážená a neměla by po ní zůstávat na jazyce nepříjemná pachuť. To splnila přibližně polovina testovaných omáček. Nejvíce bodovala pikantní Spak Barbecue, která oslovila hodnotitele i svou vůní, texturou a vzhledem a v závěrečném hodnocení získala plusy za nízkou cenu a druhý nejnižší obsah soli.

Přemíra cukru a soli chuť nevylepší

Milovníci dochucovadel s kouřovým aroma by měli sáhnout po omáčkách Classic Let‘s BBQ z Kauflandu nebo po Hellmann‘s pro jejich příjemnou vyváženou chuť, texturu a příznivou cenu. Hellmann‘s se v množství soli i cukru pohyboval na středu mezi ostatními testovanými výrobky. Výrobek z Kauflandu sice dostal mínusy za druhý největší podíl soli, na druhou stranu vykázal druhý nejmenší podíl cukru.

Grilovací omáčka od Marks & Spencers potěší milovníky sladkých pochutin. Pozornost upoutala dominantní chutí po švestkových povidlech a velmi dobrou strukturou. Sladká je i steaková omáčka od Vitany. Hodnotitelé však zkritizovali její vyrážející ostře kyselou pachuť i to, že se jedná o jediný výrobek s alergeny uvedenými mimo složky. Zlatou střední cestou je ve všech ohledech sladkokyselá omáčka Heinz.

Zbytek testovaných vzorků neoslnil ani chutí, ani texturou či intenzitou. Výrobky, které se umístily na posledních dvou místech, navíc obsahují velmi vysoký podíl soli a cukru. Ani to jim k lepší chuti nedopomohlo. Navíc jsou několikanásobně dražší než vítězné omáčky.