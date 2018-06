Tetris dobyl svět zpoza železné opony. Dolary za něj shrábl Sovětský svaz

/VIDEO/ Jednoduchou hru, při které je úkolem rovnat padající kostičky různých tvarů tak, aby daly dohromady rovnou řadu, hrál někdy snad každý. Možná i právě díky své jednoduchosti se stal Tetris jednou z nejslavnějších her na světě. Světlo světa spatřila přesně před 34 lety, 6. června 1984.

Okolnosti jejího vzniku přitom nenaznačovaly, že by se mohlo jednat o budoucí celosvětový hit. Jen tak pro radost si jí v pracovní době vytvořil tehdy osmadvacetiletý ruský programátor Alexej Pažitnov, který byl v té době zaměstnaný ve výpočetním středisku Sovětské akademie věd v Moskvě.

Milovník hádanek, puzzle a stolních her se při jejím návrhu inspiroval stolní hrou pentomino, ve které se v krabici skládají různé dřevěné tvary z pěti rovných čtverců. Název je pak složeninou řecké číselné předpony tetra (čtyři), která odkazuje na to, že ve hře jsou k dispozici čtyři různé stavební bloky, a slova tenis, což byl oblíbený Pažitnovův sport.

Podívejte se, jak se hrál původní Tetris…

Pažitnov hru původně vyvinul pro sovětský počítač Elektronika 60. Tato první verze hry však ještě měla velice primitivní grafiku, protože počítač Elektronika 60 více nedovoloval. Lepší grafiky se hra dočkala poté, co ji na IBM PC portoval teprve šestnáctiletý moskevský student Vadim Gerasimov. Hra se začal rychle šířit Moskvou. Její hráči si jí mezi sebou kopírovali a sdíleli na disketách.

Světu se představil v Maďarsku

Mimo hranice Sovětského svazu se hra poprvé dostala v roce 1986, když jí Pažitnov poslal svým kolegům do Maďarska a zde byla vystavena na výstavě softwaru v Maďarském technologickém institutu. Zde jí náhodou viděl i Robert Stein, majitel britské softwarové společnosti Andromeda Software.

Ten vystopoval Pažitnova až do Moskvy, aby si zajistil práva na PC verzi, ale osud hry byl v rukou nové sovětské agentury Elektronorgtechnica (Elorg), která byla vytvořena, aby dohlížela nad zahraniční distribucí sovětského softwaru.

Ještě před uzavřením dohody s Elorgem však Andromedu předběhl, a práva na Tetris získal, americký výrobce počítačových her Spectrum HoloByte. Některé zdroje nicméně uvádí, že práva získala Andromeda Software, která následně prodala licenci Spectrum HoloByte.

V každém případě, než byl spor o licenci dořešen, vydala v roce 1987 Spectrum HoloByte svou verzi Tetrisu ve Spojených státech. Hra, která zaujala i svými grafickými pozadími s ruskými scenériemi se stala okamžitě obrovským hitem. Současně si připsala jedno prvenství. Jak ve svém článku z ledna 1988 uvedl The New York Times, Tetris se stal prvním sovětským programem, který se prodával ve Spojených státech.

Boj herní konzole

Mezitím se ještě v roce 1987 podařilo licenční podmínky vypořádat a Andromeda Software získala práva na Tetris pro PC a další domácí počítačové systémy, ale ne pro herní automaty na mince a pro kapesní zařízení. Stein však svému britskému distributorovi společnosti Mirrorsoft tvrdil, že tato práva bude mít brzy v ruce a Mirrorsoft tak prodal licence na Tetris pro herní kiosky a domácí konzole japonským herním firmám Atari a Sega.

Jejich největšímu japonskému konkurentovi společnosti Nintendo, která ji uvedla na svých nových kapesních herních konzolích Game Boy, ji pak prodal skrz svého amerického distributora Spectrum HoloByte nizozemský herní vývojář a podnikatel Henk Rogers ze společnosti Bullet-Proof.

Elorg souhlasil s tím, že Rogers by mohl získat práva na kapesní konzole pro Nintendo, s tím, že později by mohla být rozšířena i na další herní konzole a mincovní herní automaty. To však vyvolalo obrovské protesty ze strany Atari, které pohrozilo, že si vytvoří svou vlastní verzi Tetrisu. Následující právní bitva mezi oběma herními společnostmi však byla rozhodnuta ve prospěch Nintenda. To poté přidávalo kopii Tetrisu ke každému prodanému Game Boyi, což také pomohlo jeho masivnímu rozšíření.

Jak získat maximální skóre 999 999 bodů na originálním Game Boyi z roku 1989…

Situace však byla nadále nepřehledná a tak si jen do roku 1989 nárokovalo práva na výrobu a distribuci hry pro domácí počítače, herní konzole a kapesní hry půl tuctu společností.

Domohl práv až v roce 1996

Podle článku amerického serveru SFGate z roku 1998 mohly licenční poplatky za Tetris v té době vynést přibližně 40 milionů dolarů (dnes 61,5 milionů dolarů). Protože Pažitnov vytvořil hru na půdě akademie věd a v pracovní době, neviděl z těchto peněz ani cent.

Navzdory tomu se Henk Rogers a Alexej Pažitnov spřátelili a v roce 1990 pomohl Rogers svému příteli emigrovat do Spojených států, kde Pažitnov nastoupil do společnosti Bullet-Proof. Později vyvíjel hry například pro Microsoft a v roce 1996 se konečně domohl na ruském státu svých práv na Tetris.

V současnosti vlastní s Rogersem společnost The Tetris Company, která drží práva na hru a licencuje ji třetím stranám. I ve svých 62 letech se stále věnuje programování her.