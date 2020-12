Hráze, které uzavřely vstupy do chodeb důlního díla, jsou tvořeny dvojicí půl metru širokých zdí, mezi kterými je další desetimetrová vrstva zpevňujícího zásypového materiálu. „Při uzavírání vstupních štol jsme zvolili bezpečnější způsob, který má ve svazích lomu ČSA premiéru. Jedná se o jedinou štolu svého druhu, která se uzavírala v aktivním lomu. To si samozřejmě kladlo vyšší nároky na pevnost a těsnost hrází,“ říká závodní lomu Pavel Lička.

Bude to důležité. Uzávěra šachty bude muset totiž vydržet tlak vody. Ve zbytkové jámě lomu ČSA má vzniknout Jezero Centrum. „Toto jezero by mělo mít rozlohu skoro 700 hektarů a hloubku až 150 metrů,“ upřesňuje Radim Čechák z Ekologického centra Most pro Krušnohoří. To by byl více než dvojnásobek Máchova jezera.

Náklady na zatopení přesáhnou miliardu. „Zahájení vlastního napouštění odhadujeme nejdříve v roce 2027/2028,“ předesílá mluvčí společnosti Sev.en Energy Gabriela Sáričková – Benešová.

Dávná osídlení

Nová vodní plocha má na co navazovat. Ještě v první polovině 19. století se v místech dnešního lomu rozkládalo Komořanské jezero a bažiny s mokřady. A okolí bylo hojně osídleno už od pravěku. „Sídlištní aktivity, především nálezy keramiky, byly zachyceny na katastrech Ervěnic, Komořan, Horního a Dolního Jiřetína a Souše,“ vyjmenovává Petr Vágner z Oblastního muzea v Mostě.

Nálezy se dnes nacházejí právě v muzeu, ve sbírkách jsou například velké bronzové háky určené k lovu velkých ryb, bronzové sekery či dýky. „V nevelké vzdálenosti od jezera, u Třebušic, koncem 20. a počátkem 30. let 20. století zkoumal Helmut Preidel největší knovízské pohřebiště v severozápadních Čechách. Objeveno bylo padesát žárových a čtyři kostrové hroby,“ doplňuje k osídlení Vágner.

Vody ustupovaly

Jezero, které dosahovalo rozlohy až 56 kilometrů čtverečních (větší rozloha než Lipno) ale muselo dalšímu osidlování krajiny ustupovat. Jeho rozloha se stále snižovala a nakonec bylo ve 30. letech 19. století na příkaz držitele panství Ferdinanda Lobkowitze vysušeno. Už tehdy začalo dobývání uhlí, močály navíc nebyly zrovna nejbezpečnějším terénem.

Zdroj: archiv společnosti Sev.en energyA stane se jezero centrem života i v budoucnu? Ačkoli napuštění je otázkou dalších několika desítek let, obce nelení a plánují. „Většina jezera bude zasahovat do našeho katastru, takže my se už teď na to připravujeme. Navíc rekultivace už dávno probíhají, takže změny krajiny řešíme neustále,“ připomíná starosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt. Rekultivované území a jezero podle starosty nabízejí několik možností využití. „Počítá se se zelenou energetikou, částečně zemědělstvím a samozřejmě to otevírá i prostor pro rekreační záměry,“ nastiňuje Buřt.

Skupina Sev.en utlumuje těžbu v lomu ČSA od roku 2015. Vláda tehdy rozhodla o zachování těžebních limitů v této lokalitě, čímž zabránila postupu těžby na Horní Jiřetín. Firma tak příští rok přejde na jiný směnový režim, aby snížila provozní náklady. Zanikne přes 250 míst.